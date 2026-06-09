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Igreja Católica Papa Leão XIV chega a Barcelona para abençoar nova torre da Sagrada Família Avião do pontífice aterrissou às 12h45 (7h45 de Brasília) no aeroporto de El Prat, na capital catalã

O papa Leão XIV chegou, nesta terça-feira (9), a Barcelona, segunda escala de sua viagem à Espanha, onde na quarta-feira celebrará uma missa na basílica da Sagrada Família e abençoará a nova torre que a transformou na igreja mais alta do mundo.

O avião do papa aterrissou às 12h45 (7h45 de Brasília) no aeroporto de El Prat, na capital catalã.

O pontífice iniciou uma viagem por Madri, onde pronunciou um discurso sem precedente no Parlamento espanhol, reuniu-se com vítimas de abusos sexuais por parte do clero e celebrou uma missa no centro da capital para 1,5 milhão de pessoas.

Nesta terça-feira, quarto dia da visita de uma semana à Espanha, o Leão XIV conhecerá a catedral da cidade, ao redor de quais milhares de fiéis estavam reunidos.

Durante a tarde, o papai vai comandar uma vigília de oração no Estádio Olímpico de Barcelona.

Na quarta-feira, ele se reunirá com detentos em uma penitenciária e visitará a abadia na montanha de Montserrat, antes da missa na célebre Sagrada Família.

A igreja é uma obra-prima modernista ainda inacabada do venerado arquiteto Antoni Gaudí, visitada por quase cinco milhões de pessoas no ano passado.

A missa será celebrada exatamente 100 anos após a morte de Gaudí, em 10 de junho de 1926.

Gaudí, um católico fervoroso, cujo processo de canonização avançou no Vaticano, foi atropelado por um bonde em Barcelona quando caminhava até uma igreja para rezar.

Após a missa, o papa abençoará a torre de Jesus Cristo, uma peça central que se eleva sobre o conjunto, concluído em fevereiro.

A torre levava a basílica à sua altura máxima, 172,5 metros, o que a tornou a igreja mais alta do mundo.

As orientações indicam que a Sagrada Família deve ser concluída em cerca de 10 anos.

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