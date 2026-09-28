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IGREJA CATÓLICA Papa Leão XIV chega a Metz para um discurso sobre a paz na Europa O pontífice deve exortar a Europa a reencontrar os fundamentos de sua criação para devolver a paz ao continente com um discurso sobre suas raízes cristãs

O papa Leão XIV chegou nesta segunda-feira (28) a Metz, onde encerrará sua viagem à França com um discurso sobre a paz na Europa, no momento em que uma Rússia desafiadora mantém a guerra contra a Ucrânia em um continente marcado pelos conflitos.

A escolha da cidade, que foi disputada por França e Alemanha entre o fim do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu ao acaso. Nesta região nasceu Robert Schuman (1886-1963), um dos chamados "pais fundadores" da União Europeia (UE) e que teve o processo de beatificação iniciado pelo Vaticano.

O pontífice, de 71 anos, deve exortar a Europa a reencontrar os fundamentos de sua criação para devolver a paz ao continente, em um período de tensões geopolíticas, com um discurso sobre suas raízes cristãs.

O presidente francês, Emmanuel Macron, também discursará nesta segunda-feira. Seu gabinete informou que foram convidados os chefes de Estado e de Governo dos 27 países europeus e das instituições comunitárias, mas apenas alguns confirmaram presença.

Da UE, estarão presentes apenas os governantes da vizinha Luxemburgo — o grão-duque Guillaume e o primeiro-ministro, Luc Frieden —, e a presidente do estado federado fronteiriço alemão de Sarre, Anke Rehlinger. A lista é completada com o príncipe Albert II de Mônaco e um copríncipe de Andorra.

Leão XIV também voltará a encontrar a multidão a bordo do papamóvel e celebrará uma última missa, depois que os eventos realizados em Paris e no santuário de Nossa Senhora de Lourdes atraíram 1,3 milhão de fiéis neste país laico, segundo o Vaticano.

Em cada uma de suas aparições entre os fiéis, o sucessor de Francisco no trono de São Pedro se mostrou sorridente e cordial, oferecendo cenas que misturavam aclamações, celulares erguidos, bênçãos a bebês e bandeiras do Vaticano.

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