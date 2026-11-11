Papa Leão XIV chega ao Peru, sua pátria adotiva
O pontífice americano, que também tem nacionalidade peruana, aterrissou na base aérea de Callao, perto de Lima
O papa Leão XIV chegou nesta quarta-feira (11) ao Peru, um país muito significativo para ele e onde viveu por quase duas décadas, na última etapa de uma intensa viagem pela América do Sul, depois de visitar o Uruguai e a Argentina, constatou a AFP.
O pontífice americano, que também tem nacionalidade peruana, aterrissou na base aérea de Callao, perto de Lima. Vestida de preto, a presidente Keiko Fujimori o recebeu ao pé da escada do avião. Da cabine da aeronave, foram exibidas as bandeiras do Vaticano e do Peru.
Submetido recentemente a uma cirurgia em decorrência de um câncer de pulmão, o chefe da Igreja Católica, de 71 anos, terá uma intensa agenda de visitas, missas e encontros pelo país, desde o árido norte até os Andes, passando pela Amazônia.
Esta é sua primeira viagem ao Peru desde que foi nomeado sumo pontífice, em maio de 2025.
Entre os fiéis reunidos no distrito de Breña, às margens das ruas por onde passará o papamóvel, Mateo Flores, um eletricista de 68 anos que veste uma camiseta com a imagem do papa, comemora seu retorno.
"O papa não está vindo, ele está voltando para casa. O papa faz parte do Peru", disse à AFP. "Ele vem nos visitar, ver seu povo", acrescentou.
Em frente à Basílica de Maria Auxiliadora, em uma movimentada avenida de Lima, os devotos começaram a chegar cedo, com bandeiras do Vaticano e bichos de pelúcia com a imagem do pontífice, entoando gritos de "Leão, amigo, o Peru está com você!".
É ali que Leão XIV embarcará no papamóvel em direção ao Palácio do Governo, onde se reunirá com a presidente, antes de fazer um discurso para autoridades e representantes da sociedade civil no Grande Teatro Nacional.
Em meio ao entusiasmo pelo seu retorno, as esperanças também se renovam. Alguns esperam que a visita traga um pouco de alívio a um país atingido pela criminalidade, sobretudo pela extorsão.
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"Situação de emergência"
"Queremos que ele derrame bênçãos sobre nosso país, porque estamos passando por uma situação de emergência em relação à criminalidade, aos assassinatos por encomenda e à insegurança pública", afirma Martha Cruz, uma contadora de 56 anos acompanhada da sogra.
Entre 2018 e 2025, o número anual de homicídios aumentou de 1.000 para 2.600, enquanto as denúncias de extorsão saltaram de 3.200 para 26.500, segundo dados da polícia.
À crise de segurança soma-se a instabilidade política crônica: Keiko Fujimori, no poder desde o fim de julho, é a nona governante do país em dez anos.
Os anos que passou no Peru marcaram profundamente o papa, que obteve a nacionalidade peruana em 2015. No país, ele acompanhou os mais pobres, criticou as autoridades e defendeu o meio ambiente.
O Peru é um dos países mais católicos da América Latina, com 67% da população professando essa religião, em comparação com 55% na Argentina e 35% no Uruguai, segundo uma pesquisa recente do Latinobarómetro.
Na Argentina, Leão XIV provocou enorme comoção e reuniu, na manhã desta quarta-feira, mais de três milhões de pessoas em sua última missa em Luján, o principal local de peregrinação do país, segundo autoridades locais.
Depois de Lima, o papa seguirá para Chiclayo, cidade do norte do país onde foi bispo por quase oito anos, entre 2015 e 2023.
Na praça principal da cidade, que tem 600 mil habitantes, enormes letras a apresentam como a "cidade do papa Leão XIV".
O líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo celebrará uma missa nas planícies de Pimentel, uma vasta extensão árida próxima ao oceano Pacífico, a cerca de 15 quilômetros de Chiclayo, onde a diocese local espera a chegada de 1,5 milhão de devotos.
No domingo, ele chegará a Cusco, a antiga capital dos incas localizada nos Andes, a 3.400 metros de altitude, e depois seguirá para Pucallpa, na Amazônia, onde se reunirá com povos indígenas.