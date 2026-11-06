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Visita Papa Leão XIV chega ao Uruguai, primeira parada de giro pela América do Sul Pontífice, que recentemente passou por uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno, inicia um giro de 12 dias pela América do Sul

O Papa Leão XIV chegou nesta sexta-feira (6) a Montevidéu para iniciar um giro de 12 dias pela América do Sul e afirmou que se sentiu "bastante em forma" após uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão à qual foi transferido no mês passado.

“Sei que algumas pessoas duvidavam que esta viagem fosse acontecer”, disse Leão a jornalistas a bordo do avião papal.

"Eu não tinha nenhuma dúvida e estava confirmado de que esta viagem precisava seguir adiante. E fico muito feliz em poder dizer: louvado seja o Senhor e obrigado à maravilhosa equipe médica. Hoje estou aqui e acredito que estou muito bem", afirmou.

Leão, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli, em Roma, em 13 de outubro. Os médicos retiraram um tumor cancerígeno e parte da liberdade direito.

Ele recebeu alta em 17 de outubro, e os médicos citados pelo Vaticano afirmaram que ele está em condições de viajar e não precisa de nenhum tratamento adicional.

Questionado por jornalistas se tinha algum conselho para pessoas que enfrentam um diagnóstico de câncer, respondeu: "Que não têm medo. O diagnóstico precoce é obviamente a melhor maneira de proceder e, por isso, os exames regulares são uma vitória. E cuidem de vocês mesmos", disse.

O papa foi questionado se havia apresentações em jogar tênis, seu esporte favorito. “Ainda não, mas vou voltar”, respondeu.

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