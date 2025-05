Papa Leão XIV confirma primeira viagem internacional, a destino que seria visitado por Francisco

A- A+

O Papa Leão XIV confirmou nesta segunda-feira o destino de sua primeira viagem internacional após assumir o pontificado. Seguindo cronograma previsto pelo seu antecessor, Francisco, o novo Papa irá a Niceia, na Turquia, no final deste mês para celebrar o 1.700º aniversário do Concílio Cristão.

A informação foi confirmada pelo próprio pontífice enquanto respondia a perguntas da imprensa na Sala Paulo VI.

Nesta segunda, Leão XIV mostrou um estilo mais irreverente, arriscou algumas piadas e brincou com a própria inexperiência no comando da Igreja.

Após um discurso em que defendeu a liberdade de imprensa, o Papa desceu do palco para cumprimentar colaboradores e jornalistas que cobrem o dia a dia do Vaticano.

Ao ver um padre distribuindo rosários, ele perguntou se deveria entregar as lembranças com as próprias mãos. Diante da negativa, comentou com os repórteres:

— Ainda estou aprendendo a ser Papa! — brincou. — Obrigado por essa recepção maravilhosa. Dizem que quando há aplausos no começo, o resto não importa tanto. Se ainda tiver alguém acordado para aplaudir no fim, muito obrigado — brincou.

Leão XIV também fez graça com a portuguesa Aura Miguel, da emissora católica Rádio Renascença.

A jornalista quis saber se ele visitaria o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, cujo dia é celebrado nesta quarta.

— O cardeal Prevost já tinha planejado uma ida ao Santuário, mas agora os seus planos mudaram… — respondeu o Papa.

Torcedor do Chicago White Sox, o Pontífice autografou uma bola de beisebol levada por um jornalista americano.

Menos carismático que o Papa Francisco, Leão XIV era descrito como um cardeal discreto, que sorria e falava pouco. Esse estilo pode ter começado a mudar após a fumaça branca.

