Papa Leão XIV: conheça a cidade de Iznik, antiga Niceia, primeiro destino internacional do pontífice

No início desta semana, o Papa Leão XIV confirmou que o destino de sua primeira viagem internacional após assumir o pontificado seria a antiga cidade de Niceia, hoje chamada de Iznik, na Turquia.

A viagem segue o cronograma previsto pelo antecessor, Papa Francisco, que morreu em 21 de abril, aos 88 anos. O motivo da ida à cidade é a celebração do 1.700º aniversário do Concílio Cristão, ou Concílio Ecumênico.

A informação foi confirmada pelo próprio pontífice em seu primeiro encontro com a imprensa na Sala Paulo VI.

A antiga Niceia

A cidade de Niceia, na região histórica da Bitínia, sediou um dos grandes marcos da estruturação da Igreja. Lá, em 325 d.C., o imperador Constantino I convocou o primeiro Concílio Ecumênico, ou Concílio Cristão.

O objetivo do concílio era resolver disputas teológicas, especialmente contra o arianismo — que negava a divindade plena de Cristo —, e teve como um de seus marcos a definição da divindade de Jesus, a redação da primeira parte do Credo e a determinação da data da Páscoa cristã.

Hoje chamada de Iznik, a Niceia foi uma cidade de grande importância no mundo antigo e medieval, especialmente durante o Império Romano e o Império Bizantino.

Na mesma cidade, também aconteceu o último dos sete primeiros concílios ecumênicos, conhecido como Segundo Cincílio de Niceia, em 787 d.C., quando foi abordada a controvérsia da iconoclastia — uso de imagens sagradas pela Igreja.

Hoje, a cidade de Iznik é um ponto turístico e arqueológico importante na Turquia. A antiga Niceia abriga, ainda, ruínas romanas, bizantinas e otomanas, como muaralhas e igrejas antigas — a Basílica de Santa Sofia, por exemplo, também conhecida como Hagia Sophia de Niceia.

"Ainda estou aprendendo a ser Papa"

Nesta segunda-feira, Leão XIV mostrou um estilo mais irreverente, arriscou algumas piadas e brincou com a própria inexperiência no comando da Igreja. Após um discurso em que defendeu a liberdade de imprensa, o Papa desceu do palco para cumprimentar colaboradores e jornalistas que cobrem o dia a dia do Vaticano.

Ao ver um padre distribuindo rosários, ele perguntou se deveria entregar as lembranças com as próprias mãos. Diante da negativa, comentou com os repórteres:

— Ainda estou aprendendo a ser Papa! — brincou.

Antes, aplaudido ao adentrar a Sala Paulo VI, o Pontífice americano-peruano agradeceu pela recepção, porém brincou com os jornalistas, afirmando que os aplausos antes da declaração importam menos que a reação ao final.

— Obrigado por essa recepção maravilhosa. Dizem que quando há aplausos no começo, o resto não importa tanto. Se ainda tiver alguém acordado para aplaudir no fim, muito obrigado.

Leão XIV também fez graça com a portuguesa Aura Miguel, da emissora católica Rádio Renascença. A jornalista quis saber se ele visitaria o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, cujo dia é celebrado nesta quarta.

— O cardeal Prevost já tinha planejado uma ida ao Santuário, mas agora os seus planos mudaram… — respondeu o Papa.



Torcedor do Chicago White Sox, o Pontífice autografou uma bola de beisebol levada por um jornalista americano. Menos carismático que o Papa Francisco, Leão XIV era descrito como um cardeal discreto, que sorria e falava pouco. Esse estilo pode ter começado a mudar após a fumaça branca.

