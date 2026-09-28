Papa Leão XIV defende a paz na Europa e faz alerta contra "rearmamento"
O papa também fez um apelo por "integrar como na própria família" migrantes e refugiados
O papa Leão XIV conclamou nesta segunda-feira (28) a Europa a "sacrificar algumas posições pelo bem maior da paz", fez um alerta contra a "ilusão do rearmamento" e pediu dignidade nas relações internacionais "cada vez mais bárbaras".
O pontífice americano-peruano pronunciou em Metz, durante a última etapa de sua viagem à França, um discurso sobre a paz e a Europa, em um cenário em transformação, entre a guerra na Ucrânia, a ascensão da extrema direita europeia e a imprevisibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
"Infelizmente hoje, também na Europa, a guerra reapareceu: um novo 'massacre inútil' que a cada dia causa inúmeras vítimas civis", disse, retomando uma expressão do papa Bento XVI.
"É necessário engajar-se em um diálogo paciente, demonstrar coragem na negociação e estar disposto a sacrificar algumas posições pelo bem maior da paz", acrescentou o papa, cujo pai desembarcou na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial.
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A escolha de Metz, que foi disputada por França e Alemanha entre o fim do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, não aconteceu ao acaso. Nesta região nasceu Robert Schuman (1886-1963), um dos chamados "pais fundadores" da União Europeia (UE) e que teve o processo de beatificação iniciado pelo Vaticano.
Mas o projeto europeu, que nasceu dos escombros de uma Europa devastada, perdeu força nos últimos anos em consequência da crise política aberta com a chegada de migrantes, a saída do Reino Unido e as divergências sobre a atitude que deve ser adotada em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.
"Hoje em dia, as relações humanas e entre os Estados tornam-se cada vez mais bárbaras. Menospreza-se o valor da palavra dada; e presume-se antes a mentira e o engano", ressaltou o pontífice, em uma crítica velada a políticos populistas como seu compatriota Trump.
"A Europa pode pôr fim a esta espiral graças ao respeito pelo outro, que soube cultivar e preservar", destacou Leão XIV, para quem "o direito internacional e o multilateralismo são o melhor antídoto contra a vontade de dominação".
O papa também fez um apelo por "integrar como na própria família" migrantes e refugiados. E fez um alerta contra "a ilusão do rearmamento", no momento em que os países europeus aumentam os gastos militares diante de uma Rússia cada vez mais desafiante.
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Antes do discurso do papa, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu a retomada da "coragem dos pais fundadores" e a não ceder ao "isolamento", nem ao "retorno dos nacionalismos", mas poucos de seus pares da União Europeia ouviram o apelo.
O gabinete da presidência francesa informou que os mandatários dos 27 países da UE e das instituições comunitárias foram convidados para o evento com o papa, mas apenas os dirigentes da vizinha Luxemburgo e a presidente da região fronteiriça alemã do Sarre, Anke Rehlinger, marcaram presença.
"Profundo, inteligente e aberto"
Leão XIV também voltará a encontrar a multidão a bordo do papamóvel e celebrará uma última missa, depois que os eventos realizados em Paris e no santuário de Nossa Senhora de Lourdes atraíram 1,3 milhão de fiéis neste país laico, segundo o Vaticano.
Em cada uma de suas aparições entre os fiéis, o sucessor de Francisco no trono de São Pedro se mostrou sorridente e cordial, oferecendo cenas que misturavam aclamações, celulares erguidos, bênçãos a bebês e bandeiras do Vaticano.
A sete meses da eleição presidencial na França, crucial para a UE, o papa também apresentou durante a viagem uma série de mensagens, como a importância de "conviver com dignidade e paz" com os migrantes ou da religião no espaço público.
Sem citar qualquer nome, as críticas visam, em parte, a favorita nas pesquisas, a ultradireitista Marine Le Pen, que propõe um programa de linha dura contra os migrantes e a proibição do uso do véu islâmico no espaço público.
"Obtenha para a França governantes sábios e generosos (...) capazes de enfrentar os desafios e determinados a servir ao bem comum. Que preservem o país em paz no concerto das nações", pediu Leão XIV no sábado, diante da Virgem de Lourdes.