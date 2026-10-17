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Vaticano Papa Leão XIV deixa hospital quatro dias após a cirurgia para tratar câncer de pulmão Pontífice recebe alta médica e retorna ao Vaticano neste sábado (17)

O papa Leão XIV, em recuperação de uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão, deixou neste sábado (17) o hospital Gemelli, em Roma, e retornou ao Vaticano, depois que os médicos o consideraram "apto" a receber alta.

Ovacionado pelos fiéis, o pontífice, de 71 anos, deixou o hospital romano por volta das 15h30 (10h30 de Brasília), onde cirurgiões retiraram, há quatro dias, o lobo inferior de seu pulmão direito para remover um tumor cancerígeno.

Antes de partir, o papa, sorridente, trocou algumas palavras com os médicos que o atenderam e com responsáveis pelo hospital. Também conversou com uma jovem ucraniana, ex-paciente de câncer, que quis lhe desejar uma rápida recuperação.

Cerca de dez minutos depois de deixar o Hospital Gemelli, o veículo do papa foi visto entrando no Vaticano por um dos acessos laterais.

A operação de Leão XIV ocorreu poucas semanas antes da visita prevista à Argentina, ao Uruguai e ao Peru, de 6 a 17 de novembro. Por enquanto, o pontífice cancelou suas audiências até 20 de outubro, e há incertezas sobre a viagem pela América do Sul.

No entanto, seu cirurgião, Stefano Margaritora, afirmou neste sábado que "não há razões clínicas que impeçam a realização" da viagem à América Latina.

O papa está em "condições absolutamente satisfatórias" e estará "plenamente recuperado" em "cerca de mais dez dias", declarou Margaritora ao Vatican News.

O Vaticano informou que Leão XIV rezará o Ângelus no domingo da janela do Palácio Apostólico voltada para a Praça de São Pedro, como é tradição.

Antes de receber alta, o pontífice americano e peruano celebrou uma missa ao meio-dia, segundo a Santa Sé, como havia feito nos últimos dias no quarto do décimo andar onde se recuperava da cirurgia.

"De corpo e alma"

O próprio pontífice anunciou sua cirurgia de maneira incomum, no domingo passado (11), durante a oração do Ângelus, ao revelar que um exame médico de rotina havia identificado um nódulo em um dos pulmões que precisava ser retirado.

Margaritora disse ao Vatican News que o tumor de Leão XIV foi descoberto de forma "fortuita" durante uma radiografia abdominal de rotina, na qual apareceu uma "pequena mancha" no pulmão direito.

Embora tenha classificado a cirurgia como "de rotina", elogiou o empenho do pontífice em sua recuperação. "Ele se dedicou de corpo e alma", afirmou.

O papa retomou parte de suas atividades e conversou por telefone na sexta-feira com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele pediu uma trégua humanitária em Oleshki, uma cidade no sul da Ucrânia encurralada entre os dois exércitos beligerantes, segundo o Vaticano.

A Santa Sé também publicou na sexta-feira as primeiras imagens de Leão desde a sua internação. Em uma delas, ele é visto diante de um altar improvisado em uma sala do décimo andar do hospital Gemelli.

Em duas fotos, o papa pode ser visto em pé, vestindo uma casula verde e batina branca, e parecendo relaxado. Em uma delas ele está com seu secretário pessoal, Edgard Rimaycuna, um padre peruano.

Os médicos indicaram que a recuperação de Leão está progredindo normalmente, embora estejam aguardando outros exames para saber se o câncer pode ter se espalhado e qual tratamento adotar.

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