Pontífice
Papa Leão XIV deixa o hospital Gemelli, em Roma
Pontífice, de 71 anos e líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital
O Papa Leão XIV deixa o Hospital Universitário Gemelli, quatro dias após uma cirurgia para remover um tumor cancerígeno do pulmão direito, em Roma, em 17 de outubro de 2026 - Foto: Tiziana Fabi/AFP
O papa Leão XIV deixou, neste sábado (17), o hospital Gemelli, em Roma, para retornar ao Vaticano, cinco dias depois de ter sido submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão, observaram jornalistas da AFP.
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O pontífice, de 71 anos e líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, saiu do centro médico sob aplausos e vivas dos fiéis reunidos na entrada do hospital.