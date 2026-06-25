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TERREMOTOS NA VENEZUELA

Papa Leão XIV destina 100 mil euros de ajuda emergencial às vítimas de terremotos na Venezuela

Esta quantia constitui "uma primeira contribuição" destinada a apoiar os trabalhos de resgate

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Terremotos quase simultâneos na Venezuela destruíram vários prédiosTerremotos quase simultâneos na Venezuela destruíram vários prédios - Foto: Federico Parra/AFP

O papa Leão XIV enviou uma ajuda emergencial de 100 mil euros (cerca de 591 mil reais) à Venezuela, atingida por dois violentos terremotos, anunciou nesta quinta-feira (25) o Vaticano, enquanto o país enfrenta um número elevado e ainda incerto de vítimas, além de importantes danos materiais.

Esta quantia, desembolsada pela Esmolaria Apostólica - o organismo da Santa Sé responsável pelas obras de caridade do papa e da assistência a populações em dificuldade - constitui "uma primeira contribuição" destinada a apoiar os trabalhos de resgate, informou o Vatican News, portal oficial de notícias do Vaticano.

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A Venezuela foi atingida, na madrugada de quarta para quinta-feira, por dois fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que causaram ao menos 164 mortes, segundo um balanço ainda provisório.

Além da Igreja, vários países, entre eles os Estados Unidos, Irã, Cuba e a União Europeia, ofereceram ajuda ao país, que j

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