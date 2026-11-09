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IGREJA CATÓLICA Papa Leão XIV diz na Argentina que progresso de uma nação se mede pelo tratamento a PCDs O presidente argentino Javier Milei é criticado pelas duras políticas de ajuste que afetam essa parcela da população

O papa Leão XIV advertiu nesta segunda-feira (9) que um país é medido pela inclusão das pessoas com deficiência, durante uma visita a uma casa de caridade na Argentina, onde o presidente Javier Milei é criticado pelas duras políticas de ajuste que afetam o setor.

"O progresso de uma nação também se mede pela acolhida que é capaz de oferecer a todas as pessoas com deficiência e necessidades especiais", disse o pontífice em seu discurso no Cottolengo Don Orione em Claypole, na zona sul de Buenos Aires.

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