Papa Leão XIV é considerado uma das 55 personalidades mais bem vestidas do ano pela Vogue
O papa Leão XIV figura na lista das 55 personalidades mais bem vestidas de 2025, segundo lista elaborada pela revista americana Vogue.
A publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor, mas manteve seu alfaiate e "perpetuou o legado papal de belas vestes litúrgicas".
A revista ainda aponta como melhor traje uma capa de cetim usada na primeira aparição como papa. "Capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada".
Na avaliação dos especialistas da Vogue, o pontífice tem se "esforçando para modernizar a imagem da Igreja", com destaque para o encontro com astros do cinema ao Vaticano, como Monica Bellucci e Cate Blanchett.