ELEGÂNCIA

Papa Leão XIV é considerado uma das 55 personalidades mais bem vestidas do ano pela Vogue

A revista ainda aponta como melhor traje uma capa de cetim usada na primeira aparição como papa

O Papa Leão XIV preside uma missa por ocasião do Jubileu dos Prisioneiros na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 14 de dezembro de 2025. O Papa Leão XIV preside uma missa por ocasião do Jubileu dos Prisioneiros na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em 14 de dezembro de 2025.  - Foto: Filippo Monteforte / AFP

O papa Leão XIV figura na lista das 55 personalidades mais bem vestidas de 2025, segundo lista elaborada pela revista americana Vogue.

A publicação aponta que o pontífice rompeu com os gostos simples do antecessor, mas manteve seu alfaiate e "perpetuou o legado papal de belas vestes litúrgicas".

A revista ainda aponta como melhor traje uma capa de cetim usada na primeira aparição como papa. "Capa de musselina de cetim vermelho e uma estola vermelho-vinho bordada a ouro, combinada com um pingente de cruz e um cordão de seda dourada".

Papa Leão XIV O Papa Leão XIV em sua primeira aparição como papa. | Foto: Tiziana Fabi/AFP

 

Na avaliação dos especialistas da Vogue, o pontífice tem se "esforçando para modernizar a imagem da Igreja", com destaque para o encontro com astros do cinema ao Vaticano, como Monica Bellucci e Cate Blanchett.
 

