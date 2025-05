Papa Leão XIV é próximo à CNBB, tinha vinda programada ao Brasil e atuou no Peru

A- A+

O novo Papa, Leão XIV, é próximo da atual direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e é considerado por membros do clero brasileiro como um moderado.

Americano naturalizado peruano, o então cardeal Robert Francis Prevost passou grande parte de sua vida religiosa na América Latina, mais precisamente no Peru.

Prevost tinha vinda prevista para pregar no retiro da Assembleia Geral dos bispos do Brasil, prevista para o fim de abril e que foi cancelada em razão da morte de Francisco.

O novo Papa é amigo de dom Jaime Spengler, cardeal arcebispo de Porto Alegre que também é presidente da CNBB e do Conselho Episcopal Latino-Americano, quem também considerado moderado.

Nascido em Chicago, Prevost chegou ao Peru na década de 1980, mas só se tornou bispo em 2014, já durante o papado de Francisco. Ele foi bispo de Chiclayo, no norte do Peru. Foi no país andino que nasceu a Teologia da Libertação, com o sacerdote Gustavo Gutierrez, morto no ano passado.

A Igreja Católica no Peru, porém, passou a ser considerada nas últimas décadas mais conservadora, em boa medida devido à força política de dom Juan Luis Cipriani, arcebispo emérito de Lima, ligado à prelazia do Opus Dei.

À frente da arquidiocese de Lima, Cipriani apoiou o regime do ditador peruano Alberto Fujimori e foi influente durante os papados de João Paulo II e Bento XVI. Hoje com 81 anos, Cipriani perdeu relevância paulatinamente durante o papado de Francisco.

Prevost, por outro lado, ascendeu na hierarquia da Igreja peruana justamente durante o papado de Francisco, chegando a ser vice-presidente da Conferência Episcopal do Peru de 2018 a 2023. Francisco o nomeou cardeal em setembro de 2023.

Veja também