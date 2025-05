Papa Leão XIV envia uma saudação, em espanhol, à sua ''querida diocese de Chiclayo'', no Peru

O papa Leão XIV recordou nesta quinta-feira (8) sua passagem pelo Peru em suas primeiras declarações após a eleição, nas quais fez em espanhol uma saudação à sua "querida diocese de Chiclayo".

"Permitam-me também uma palavra, uma saudação (...) de modo particular à minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé", destacou ele da sacada de São Pedro, no Vaticano.