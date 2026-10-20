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EUROPA Papa Leão XIV falou por telefone com Zelensky, diz Vaticano Conversa ocorreu dois dias depois de Leão XIV, de 71 anos, deixar o hospital Gemelli, em Roma, onde foi operado de um tumor pulmonar

O papa Leão XIV conversou nesta segunda-feira (19) por telefone com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informou o Vaticano, poucos dias depois de ter mantido um diálogo com o mandatário russo, Vladimir Putin.

"O Santo Padre lembrou a grave situação na cidade de Oleshky, na região de Kherson, e fez referência ao pedido de cessar-fogo humanitário que havia apresentado ao presidente da Federação Russa", assinalou a Santa Sé em comunicado.

"Sua Santidade expressou sua esperança de que a cooperação entre ambas as partes permita a entrega de alimentos e ajuda médica, assim como a saída segura dos civis que desejem deixar a área", acrescentou o Vaticano.

A conversa com Zelensky ocorreu dois dias depois de Leão XIV, de 71 anos, deixar o hospital Gemelli, em Roma, onde foi operado de um tumor pulmonar.

Do seu quarto no hospital, o papa havia telefonado na sexta-feira para Putin para pedir um cessar-fogo que permitisse abastecer e evacuar Oleshky, localidade no sul da Ucrânia sob controle russo, cujos habitantes carecem de alimentos e de atendimento médico de emergência.

Após essa conversa, o Kremlin informou que Putin desejou ao pontífice uma pronta recuperação, mas expôs o que classificou como "a responsabilidade do regime de Kiev na difícil situação humanitária" dessa cidade.

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