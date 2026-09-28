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PAZ Papa Leão XIV faz apelo pela paz na Europa ao se despedir da França Pontífice encerra viagem de quatro dias à França com apelo ao diálogo e críticas à escalada militar

O papa Leão XIV fez um apelo pela paz na Europa e advertiu, nesta segunda-feira (28), contra "a ilusão do rearmamento", ao final de uma viagem de quatro dias à França, marcada pela presença de multidões neste país laico.

A agenda do pontífice, de 71 anos, foi carregada: em Paris, ele criticou os vieses da IA e a "oferta de morte programada" com a eutanásia. Em Lourdes, prometeu às vítimas de agressões sexuais dentro da Igreja impedir novos casos.

A paz e a Europa protagonizaram a última etapa de sua viagem na cidade de Metz, em um contexto mutável entre a guerra na Ucrânia, o auge da extrema direita europeia e a imprevisibilidade do presidente americano, Donald Trump.

"Infelizmente, também na Europa, a guerra reapareceu nesta época: um novo 'massacre inútil' que a cada dia causa inúmeras vítimas civis", afirmou o papa americano-peruano, retomando uma expressão cunhada por Bento XVI.

"É preciso comprometer-se com um diálogo paciente, mostrar audácia na negociação e estarmos dispostos a sacrificar algumas posições pelo bem maior da paz", acrescentou Leão XIV, cujo pai desembarcou na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial.

"Mentira e engano"

A escolha de Metz, que França e Alemanha disputaram do final do século XIX até meados do século XX, não foi um acaso.

Nesta região nasceu Robert Schuman (1886-1963), um dos chamados "pais fundadores" da União Europeia e que o Vaticano pretende beatificar.

Este projeto, que nasceu dos escombros de uma Europa devastada, perdeu força nos últimos anos em consequência da crise política aberta com a chegada de migrantes, a saída do Reino Unido da UE e as divergências sobre a atitude que deve ser adotada em relação ao presidente russo, Vladimir Putin.

"Hoje em dia, as relações humanas e entre os Estados tornam-se cada vez mais bárbaras", estimou o pontífice, pedindo que a Europa ponha fim à "espiral" de "mentira e engano", em uma crítica velada a políticos populistas como o presidente de seu país natal, Donald Trump.

Após reafirmar seu apoio ao "direito internacional e o multilateralismo", o papa pediu, ainda, para "integrar" os migrantes e alertou contra "a ilusão do rearmamento", enquanto os países europeus aumentam seus gastos militares frente a uma Rússia cada vez mais desafiadora.

No Centro de Congressos Robert Schuman, o presidente francês, Emmanuel Macron, que não conseguiu levar seus pares da UE, com exceção de Luxemburgo, pediu para não ceder ao "retorno dos nacionalismos", quando vários países-chave, como a França, celebram eleições em 2027 com partidos de extrema direita no auge.

Carta venezuelana

Mas a aguardada mensagem de paz do líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos do mundo se fez ouvir entre os 35.000 fiéis, segundo o Vaticano, que o aclamaram nas ruas de Metz e inclusive dentro de sua catedral gótica, onde celebrou uma missa, seu último ato na França antes de voltar ao Vaticano.

"Só faz falta que os dirigentes sigam seu exemplo. Deveria ir ver Trump, Putin!", exclamou Bernard Adam, de 70 anos, enquanto aguardava o papa passar no papamóvel.

Três venezuelanas residentes na França e membros da "ConVzla", organização vinculada à prêmio Nobel da Paz e líder opositora María Corina Machado, participaram da missa com o objetivo de lhe entregar uma carta "para que reze e fale pelos presos da Venezuela", disse à AFP uma delas, Zeneida González, de 50 anos.

Em novembro, o sucessor de Francisco viajará para Uruguai, Argentina e Peru, onde foi bispo.

O papa também passou meia hora na cabine de comando do avião que o levou de Lourdes a Metz na manhã desta segunda-feira, conversando com a tripulação e abençoando os pilotos dos dois caças militares franceses que o escoltavam, informou a Air France à AFP.

Leão XIV visitou a França curioso para saber os motivos do aumento dos batismos entre jovens e adultos, apesar da redução da prática religiosa em geral, e tendo levado às ruas deste país laico mais de 1,3 milhão de fiéis, segundo o Vaticano.

E levou um pedido à Virgem de Lourdes, a sete meses das eleições presidenciais, nas quais a candidata da extrema direita Marine Le Pen lidera nas pesquisas: "Consiga para a França governantes sábios e generosos (...). Que conservem o país em paz no concerto das nações".

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