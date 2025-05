A- A+

Um momento de bom humor marcou a primeira audiência do Papa Leão XIV com a imprensa nesta segunda-feira (12). Aplaudido ao adentrar a Sala Paulo VI, onde costumam ocorrer os contatos entre os líderes Católicos e os profissionais, o Pontífice americano-peruano agradeceu pela recepção, porém brincou com os jornalistas, afirmando que os aplausos antes da declaração importam menos que a reação ao final.

— Obrigado por essa recepção maravilhosa. Eles dizem que quando há aplausos no começo, não importa tanto. Se houver alguém acordado para aplaudir no fim, muito obrigado —disse Leão XIV, arrancando risadas dos presentes, entre jornalistas e alguns religiosos reunidos no espaço de eventos do Vaticano.



O comentário descontraído aconteceu antes da leitura oficial do primeiro pronunciamento do Papa voltado à imprensa, e foi feito em língua inglesa, seu idioma nativo, indicando que se tratou de um momento de improviso. Ao entrar na sala, Leão XIV cumprimentou a todos em italiano com um "Buon giorno" ("Bom dia", em português), e rapidamente mudou para o inglês para agradecer pela presença. Foi neste momento em que surgiu a piada.

Posteriormente, o Pontífice retomou a fala em italiano, para dirigir seu discurso previamente preparado para os jornalistas. Na mensagem, ele reafirmou o compromisso da Igreja Católica com a defesa da liberdade de imprensa, fazendo um apelo pela libertação de jornalistas presos por buscar e relatar a verdade, e clamou por uma comunicação social que promova a paz.

A ONG Repórteres Sem Fronteiras, que acompanha casos de violações contra jornalistas e o cenário da liberdade de imprensa no mundo, relatou a morte de 15 profissionais de mídia desde o começo de 2025, e indica que há 567 jornalistas presos atualmente. Também relata 99 casos de desaparecimento de repórteres e 54 casos envolvendo trabalhadores de veículos de comunicação como reféns.

