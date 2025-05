Papa Leão XIV faz primeira publicação nas redes sociais

A- A+

Recém-eleito, Leão XIV já começou a publicar nas redes sociais oficiais do papado. Segundo um comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Dicastério para a Comunicação — órgão responsável pelo portal Vatican News —, o Pontífice decidiu “manter uma presença ativa nas redes sociais por meio do Instagram e do X”. As contas foram utilizadas por seus antecessores, Papa Francisco e Papa Bento XVI.

A primeira publicação feita por Leão XIV trouxe uma referência direta ao discurso que ele realizou em público logo após sua eleição, em 8 de maio, e inclui fotos dos primeiros dias de seu pontificado. Escrita em sete idiomas, a mensagem destaca o desejo de paz para todos.

“A paz esteja com todos vós! Esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor. Também gostaria que esta saudação de paz entrasse no vosso coração, chegasse às vossas famílias, a todas as pessoas, onde quer que se encontrem, a todos os povos, a toda a terra”, diz a legenda.

Ainda em comunicado, o Dicastério informou que as publicações feitas pelo Papa Francisco serão arquivadas em uma seção especial no site da Santa Sé.

A conta oficial @Pontifex no X (antigo Twitter) possui 52 milhões de seguidores em nove idiomas. Já no Instagram, o novo perfil será identificado como @Pontifex - Pope Leo XIV, sendo a única conta papal oficial na plataforma. A utilizada por Francisco, @Franciscus, permanecerá ativa como arquivo.

Francisco realizou cerca de 50 mil publicações nas duas redes sociais. Segundo a nota, as postagens ofereceram “acompanhamento quase diário ao longo do pontificado, com mensagens breves de cunho religioso e exortações em favor da paz, da justiça social e do cuidado com a criação”. Em 2020, os conteúdos já somavam mais de 27 bilhões de visualizações.

Redes sociais do papado

A iniciativa teve início no pontificado de Bento XVI, o primeiro Papa a criar uma conta nas redes sociais. Seu 'tuíte' inaugural foi publicado em 2012, aos 84 anos, e marcou a abertura da Santa Sé às formas contemporâneas de comunicação.

“Queridos amigos, fico feliz em me comunicar com vocês através do Twitter. Obrigado pela resposta generosa. Abençoo todos vocês de coração”, escreveu Bento XVI.

Papa Francisco deu continuidade ao legado de seu antecessor e manteve a mesma conta do X. Em sua primeira publicação, pediu que todos rezassem por ele.

“Queridos amigos, agradeço de coração e peço que continuem rezando por mim”, escreveu o Papa.

O uso do Instagram pelo Vaticano começou em 2016, quando o Papa Francisco lançou a conta @franciscus. Sua primeira publicação foi uma foto em que aparecia ajoelhado em oração, acompanhada do já conhecido pedido:

“Rezem por mim”. Agora, o Papa Leão XIV pretende dar continuidade a essa presença digital, utilizando as redes para orientar e inspirar os fiéis e as instituições da Igreja sobre a conduta no ambiente online.

