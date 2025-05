Papa Leão XIV ignora protocolo e abraça irmão mais velho após missa inaugural no Vaticano

A- A+

O Papa Leão XIV marcou o início de seu papado neste domingo com uma missa celebrada diante de cerca de 200 mil fiéis e representantes de delegações internacionais na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ao fim da cerimônia, o pontífice de 69 anos recebeu os cumprimentos de dezenas de autoridades que participaram do evento. Entre as saudações, um momento se destacou: o reencontro com seu irmão mais velho, Louis Prevost, de 73 anos, que viajou da Flórida para prestigiar o evento.

Veja o reencontro:

Papa Leão XIV recebe abraço do irmão após missa de início do pontificado: "Vou chamá-lo de Rob. Ele sempre será Rob para mim"

Durante o reencontro, os irmãos se abraçaram e conversaram por alguns segundos. De acordo com a CNN, Louis contou que, ao saber da eleição do irmão ao papado, sua primeira reação foi querer lhe cumprimentar com um “toca aqui”. Entretanto, reconhecendo a importância do novo cargo do irmão, brincou: “Provavelmente tentaria me comportar um pouco.”

Apesar da nova posição do irmão, Louis afirmou que não pretende chamá-lo ‘Sua Santidade’. — Vou chamá-lo de Rob. Talvez eu tente abraçá-lo, e talvez eles não gostem disso — não sei que tipo de bobagem eles fazem. Mas ele sempre será o Rob para mim”, declarou o americano.





Conheça o irmão de Leão XIV

É comum encontrar Louis Prevost no restaurante Twisted Fork ("Garfo Torto", em tradução livre) em Port Charlotte, na Flórida, onde, nas quintas-feiras de música ao vivo, ele costuma dançar em grupo com os demais frequentadores do estabelecimento.

Seu toque de celular toca os riffs de abertura de "Immigrant Song", de Led Zeppelin. Ele sofreu danos de US$ 20 mil no telhado devido ao furacão Ian. E, até recentemente, qualquer um podia ler suas postagens no Facebook, que incluíam insultos vulgares contra a ex-presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, e seu marido, além de uma declaração de que os apoiadores de Joe Biden sofriam de "doença mental".

Dias após o anúncio do novo pontificado, as postagens não estavam mais disponíveis para visualização pública. Uma das republicações foi um vídeo antigo de Pelosi, no qual o autor da postagem original se referia a ela com um termo sexista vulgar. A postagem original também insinuava que o marido dela, Paul, era gay, ecoando uma campanha de desinformação que se espalhou entre a direita depois que ele foi brutalmente atacado por um homem que invadiu sua casa em outubro de 2022. O New York Post chamou a postagem de "horrível" e "nojenta".

Outra postagem escrita por Prevost, de acordo com o The Daily Beast, dizia às pessoas para "manterem [sua] pólvora seca", porque há uma "guerra aqui mesmo em casa, uma guerra por nossas ruas e bairros".

Em entrevista ao programa "Piers Morgan Uncensored", o apresentador leu algumas das postagens para ele. "É um assunto bastante animado para um sujeito que agora é o irmão mais velho do papa", disse o apresentador.

— Bem, eu postei, e não teria postado se não acreditasse — disse Louis, acrescentando que "provavelmente diminuiria o tom" agora que seu irmão era o Pontífice da Igreja Católica.

O Prevost mais velho, que se descreveu para Morgan como um "tipo MAGA" (Make America Great Again, movimento político de seguidores de Donald Trump), disse que o novo Papa era "muito mais liberal" do que ele — embora, quando questionado, tenha dito que não necessariamente chamaria seu irmão de "consciente". Ele disse esperar que Leão XIV mantivesse as coisas "no meio termo".

Durante uma entrevista para o New York Times em sua casa na Flórida, Prevost foi fotografado de camiseta e shorts, sentado serenamente em uma cadeira de jardim. Ele lembrou como seu irmão mais novo era um pacificador que preferia brincar de padre enquanto outras crianças fingiam ser cowboys ou ladrões de banco.

Ele também falou sobre sua própria predileção por dança em grupo no Twisted Fork. A conversa deixou evidentes as diferenças entre as visões de mundo do novo Papa e de seu irmão na Flórida.

Enquanto o primeiro pediu o fim dos combates em Gaza em seu primeiro discurso oficial, o irmão mais velho disse que, após os ataques de 7 de outubro de 2023 contra israelenses por membros do Hamas, "teria arrasado Gaza e transformado em um estacionamento".

Em sua entrevista com Morgan, Louis Prevost disse que "se afastou das mídias" desde que foi criticado por suas postagens on-line e estava ansioso para conversar com o Pontífice sobre elas e descobrir se ele havia sofrido alguma reação negativa.

— Mas ele sabe que eu sou quem eu sou — disse Louis Prevost sobre o irmão mais novo. — Ele está bem ciente das minhas posições. Sabe que provavelmente não vou mudar, e acho que não vou, a não ser para, como você disse, baixar o tom.

Missa inaugural

Durante a primeira missa oficial como o novo Pontífice, Leão XIV procurou posicionar-se como um humilde unificador em uma era de arrogância, ódio e divisão e criticou "um paradigma econômico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres".

Em palavras que repercutiram pela Praça de São Pedro, Leão XIV ecoou seu antecessor, o Papa Francisco, ao pedir respeito à diversidade cultural e religiosa e a paz na Ucrânia, na Faixa de Gaza e em Mianmar.

— Em nosso tempo, ainda vemos muita discórdia, muitas feridas causadas pelo ódio, pela violência, pelo preconceito, pelo medo do diferente, por um paradigma econômico que explora os recursos da terra e marginaliza os mais pobres — declarou em italiano o pontífice de 69 anos em sua homilia, na qual usou as tradicionais vestes brancas e por vezes ficou visivelmente comovido.

Em outro paralelismo com o Papa Francisco, Leão XIV disse que sua prioridade era por uma Igreja que mantenha sua missão de evangelização, afirmando que "verdadeira autoridade" da Igreja era a caridade de Cristo.

— Nunca é uma questão de prender os outros com subjugação, propaganda religiosa ou meios de poder — afirmou, acrescentando: — Em vez disso, é sempre e somente uma questão de amar como Jesus amou.

