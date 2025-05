Papa Leão XIV: imprensa internacional repercute escolha de Robert Prevost

A- A+

Dois dias após o início do conclave, a Igreja Católica já tem um novo líder. A escolha do americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, como o sucessor do Papa Francisco tem sido repercutida nos principais jornais internacionais. Escolhido pelos 133 cardeais no início da tarde desta quinta-feira (8), o religioso natural do estado de Chicago.

The New York Times

O jornal americano evidenciou que escolha de um nome dos Estados Unidos foi na contramão da "opinião geral antes do conclave de que qualquer americano teria poucas chances de se tornar pontífice".



Segundo a publicação, "Leão XIV enfrentará decisões difíceis sobre os rumos da Igreja, principalmente se dará continuidade à agenda de seu antecessor, o Papa Francisco, que defendeu maior inclusão e abertura à mudança até sua morte no mês passado, ou se trilhará um caminho diferente".



The Washigton Post

O jornal americano destacou que o novo Papa "conteve as lágrimas ao sair pela primeira vez para a sacada da Basílica de São Pedro".

The Wall Street Journal

O jornal americano destacou o ineditismo da escolha de um americano em mais de dois mil anos e o "grande aplauso de dezenas de milhares de fiéis católicos e turistas curiosos reunidos na Praça de São Pedro" em sua chegada.

The Guardian

Um dos primeiros jornais a publicar a identidade do novo Papa, o britânico "The Guardian" fez o anúncio com a frase "É Robert Francis Prevost! Temos um papa americano!".



BBC

O canal britânico se referiu a Robert Prevost como "alguém que pode unir diferentes mundos" e levar adiante o legado do Papa Francisco de se aproximar dos marginalizados.

"Ao entrar no conclave, o Cardeal Robert Prevost foi considerado pelos observadores como um candidato que poderia cumprir esse papel — alguém que poderia ser uma ponte entre mundos diferentes", escreveu Aleem Maqbool, editor de Religião da BBC. "O fato de o conclave ter chegado a uma decisão em apenas quatro rodadas de votação sugere que os cardeais concordaram com essa avaliação", complementou o jornalista.

