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Papa Leão XIV manifesta preocupação com êxodo de comunidades rurais no Peru

Durante missa nos Andes peruanos, pontífice destacou o sofrimento de famílias que deixam suas terras em busca de melhores condições de vida

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Durante missa nos Andes peruanos, pontífice destacou o sofrimento de famílias que deixam suas terras em busca de melhores condições de vida Durante missa nos Andes peruanos, pontífice destacou o sofrimento de famílias que deixam suas terras em busca de melhores condições de vida - Foto: AFP

O papa Leão XIV expressou preocupação neste sábado (14) com o "sofrimento" das populações rurais pressionadas ao êxodo em busca de uma vida melhor nas cidades, durante uma missa em Santa Cruz de Succhabamba, nos Andes peruanos.

O pontífice citou como exemplo "aqueles que são obrigados a abandonar sua pátria para buscar um futuro melhor (...) nas grandes cidades da costa". Também há "as dificuldades" ligadas "à baixa natalidade, que esvaziam os vilarejos".

 

 

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