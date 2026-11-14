Papa Leão XIV manifesta preocupação com êxodo de comunidades rurais no Peru

O papa Leão XIV expressou preocupação neste sábado (14) com o "sofrimento" das populações rurais pressionadas ao êxodo em busca de uma vida melhor nas cidades, durante uma missa em Santa Cruz de Succhabamba, nos Andes peruanos.

O pontífice citou como exemplo "aqueles que são obrigados a abandonar sua pátria para buscar um futuro melhor (...) nas grandes cidades da costa". Também há "as dificuldades" ligadas "à baixa natalidade, que esvaziam os vilarejos".