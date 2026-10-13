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Vaticano Papa Leão XIV: o que é adenocarcinoma pulmonar, a doença do pontífice Líder da Igreja Católica passou por cirurgia para retirada de nódulo no pulmão

A cirurgia do Papa Leão XIV revelou um adenocarcinoma pulmonar, o tumor é o mais comum em escala global e está ligado ao tabagismo na maioria dos casos. No Brasil , são cerca de 31 mil novos casos a cada ano.

Adenocarcinoma pulmonar é um tipo de câncer que se começa nas células glandulares do epitélio (camada de revestimento). ele pode aparecer também em outros órgãos, como mama e intestinos.

Esse tipo de câncer é um dos mais comuns e pode afetar tanto homens quanto mulheres.

A operação foi realizada por uma equipe liderada pelo chefe de cirurgia torácica do hospital, Stefano Margaritora. Esta é a primeira internação do Pontífice americano, de 71 anos, desde que assumiu a liderança da Igreja Católica, em maio de 2025.

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