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Mundo Papa Leão XIV: o que é nódulo no pulmão? Pontífice de 71 anos anunciou que será operado 'nos próximos dias' devido à condição

O Papa Leão XIV anunciou neste domingo que será submetido a uma cirurgia nos próximos dias para retirar um nódulo no pulmão, descoberto recentemente durante exames médicos.

O Pontífice, de 71 anos, afirmou que a lesão foi identificada em estágio inicial e está bem localizada. Após o anúncio, o Vaticano informou que o procedimento está previsto para os primeiros dias da semana e que o tempo estimado de recuperação é de aproximadamente sete dias.

Os nódulos no pulmão são pequenas formações arredondadas ou ovais que aparecem em exames como radiografia e tomografia computadorizada. Eles costumam medir até 3 cm - qualquer coisa maior do que isso é considerada uma massa - e podem estar presentes em um ou ambos os pulmões.

A principal preocupação em relação à descoberta de um nódulo no pulmão é a possibilidade de câncer. No entanto, especialistas afirmam que mais de 90% desses achados são benignos e não apresentam risco à saúde.

Infecções, partículas inaladas, condições inflamatórias, cicatrizes e câncer podem causar nódulos pulmonares. Pequenos nódulos raramente causam sintomas. No entanto, se a lesão pressionar as vias aéreas ou for cancerígena, os sinais incluem:

Dor no peito;

Falta de ar (dispneia) ou chiado no peito;

Tosse crônica ou expectoração com sangue;

Fadiga;

Rouquidão;

Perda de apetite e perda de peso inexplicada;

Infecções respiratórias recorrentes, como bronquite ou pneumonia.

O tratamento varia de acordo com o tipo de nódulo e os sintomas que ele causa. De acordo com informações do UT MD Anderson, se há suspeita que um nódulo pulmonar seja cancerígeno, é preciso removê-lo.

Mas há casos em que mesmo sendo benigno, a remoção pode ser indicada, por exemplo, se ele estiver causando infecções recorrentes ou dificultando a respiração.

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