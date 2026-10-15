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IGREJA CATÓLICA Papa Leão XIV passou "bem a noite" no hospital, afirma o Vaticano Na terça-feira (13), o líder católico, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli para remover um nódulo pulmonar

O papa Leão XIV passou "bem a noite" e tomou café da manhã no hospital de Roma onde foi operado de um câncer de pulmão, informou o Vaticano nesta quinta-feira (15).

Na terça-feira, o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, de 71 anos, foi submetido a uma cirurgia no hospital Gemelli para extirpar um nódulo pulmonar, que era um tumor maligno, segundo a Santa Sé.

"O papa Leão XIV passou bem a noite no hospital. Levantou-se e tomou café da manhã", afirmou o Vaticano em um breve comunicado publicado no Telegram.

Na quarta-feira, os médicos, citados pelo Vaticano, informaram que os exames de sangue e a radiografia do tórax realizados após a cirurgia mostravam "uma evolução pós-operatória normal".

Mais exames foram efetuados para determinar se o câncer se espalhou.

Segundo os especialistas, os exames permitirão determinar o estágio exato da doença e os possíveis tratamentos que devem ser adotados, embora o prognóstico seja favorável porque foi extirpado todo o lobo inferior do pulmão direito.

Uma fonte do Vaticano disse que o papa chegou até a celebrar, na quarta-feira, uma missa em uma sala habilitada do 10º andar do hospital.

Antes da cirurgia, o Vaticano avaliou que a recuperação do papa duraria uma semana e cancelou todas as suas audiências até 20 de outubro.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, muito crítico do papa por suas opiniões contrárias à guerra no Irã, foi a última autoridade a desejar, na quarta-feira, uma pronta recuperação.

"Ter câncer é sempre algo grave, mas o prognóstico parece bom", declarou Trump após um comício no Arizona. "Só quero desejar o melhor para ele. Que se recupere logo", acrescentou.

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