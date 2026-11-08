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RESPEITO Papa Leão XIV pede aos homens que tratem 'com respeito' as suas esposas Declaração foi dada durante a sua primeira viagem pela América Latina, onde, a cada dia, 11 mulheres são assassinadas em decorrência da violência de gênero

O papa Leão XIV pediu, neste domingo (8), que os homens tratem "com respeito" as suas esposas, durante a sua primeira viagem pela América Latina, onde, a cada dia, 11 mulheres são assassinadas em decorrência da violência de gênero.

"Queridos pais e avôs, os jovens precisam vê-los rezar, aproximar-se dos sacramentos, tratar as suas esposas com respeito, pedir perdão e viver com honestidade, mesmo quando isso exige sacrifícios", disse o chefe da Igreja Católica durante uma missa ao ar livre na cidade de Florida, 100 km ao norte de Montevidéu.

Em 2024, pelo menos 3.828 mulheres sofreram mortes violentas por razões de gênero na América Latina e no Caribe, segundo os dados mais recentes da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

O número representa uma média de 11 assassinatos por dia, e o total acumulado nos últimos cinco anos na região chega a quase 20.000 feminicídios, destaca a Cepal.

A maioria das mortes violentas de mulheres é perpetrada pelos parceiros ou ex-parceiros das vítimas.

Em uma manhã fria, porém ensolarada, milhares de fiéis lotaram a principal praça da cidade para a missa de encerramento da visita papal ao Uruguai, o país mais laico da América Latina.

O ambiente era familiar e festivo. "Papa Leão, nós te amamos muito!", gritava em coro a multidão de cerca de 50.000 pessoas, segundo autoridades locais citadas pelo Vaticano.

"Acho muito importante que o papa tenha vindo, pois isso reforça a presença da Igreja em nosso país", disse à AFP Ivanna Fisichella, de 22 anos.

Evangelina Campero, de 57 anos, destacou "o esforço que o papa está fazendo" com esta intensa viagem pelo Uruguai, Argentina e Peru, apenas três semanas após sua cirurgia de câncer de pulmão.

"A mensagem é dar tudo de si", já que ele está "dando tudo de si ao vir e não deixar ninguém de fora", afirmou.

O papa visitou Florida para a celebração da Virgem dos Trinta e Três, uma imagem de 36 centímetros esculpida em cedro que, segundo a tradição, provém das missões jesuíticas guaranis e que, desde 1825, está ligada à independência do Uruguai em relação à colônia espanhola.

A Virgem, celebrada no segundo domingo de novembro, foi proclamada padroeira do Uruguai por João XXIII, em 1961.

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