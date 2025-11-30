Dom, 30 de Novembro

INTERNACIONAL

Papa Leão XIV pede aos libaneses que 'tomem o caminho da reconciliação'

O pontífice chega ao país após uma visita à Turquia, onde defendeu a unidade dos cristãos

Papa Leão XIV Papa Leão XIV  - Foto: ALESSANDRO DI MEO/POOL/AFP

O papa Leão XIV fez um apelo, neste domingo (30), aos libaneses para que permaneçam em seu país, apesar da crise endêmica que estimula a emigração, defendeu a "reconciliação" para superar as profundas divisões políticas e comunitárias.

"Há momentos em que é mais fácil fugir ou simplesmente mais conveniente se mudar para outro lugar. É preciso ter coragem verdadeira e visão de futuro para ficar ou retornar ao próprio país", disse o pontífice em seu primeiro discurso às autoridades no palácio presidencial em Beirute.

Leão XIV também fez um apelo aos libaneses para que "tomem o caminho da reconciliação" para cicatrizar as "feridas pessoais e coletivas" em um país marcado pelas divisões.

