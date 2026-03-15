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Papa Papa Leão XIV pede cessar-fogo e diálogo para acabar com guerra no Oriente Médio Após a oração do Angelus ao meio-dia deste IV Domingo da Quaresma, o pontífice invocou cessar-fogo na região da janela do escritório do Palácio Apostólico

O papa Leão XIV voltou a clamar veementemente pela paz no Oriente Médio neste domingo, 15, em meio aos conflitos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que ocorrem desde o dia 28 de fevereiro.

Após a oração do Angelus ao meio-dia deste IV Domingo da Quaresma, o pontífice invocou cessar-fogo na região da janela do escritório do Palácio Apostólico que dá para a Praça São Pedro, na Cidade do Vaticano, em Roma.

Leão XIV pediu orações a todos aqueles que choram a perda de parentes e amigos mortos em consequência dos bombardeios. “Há duas semanas, os povos do Oriente Médio sofrem a violência atroz da guerra”, afirmou.

“Milhares de pessoas inocentes foram mortas e muitas outras forçadas a abandonar suas casas. Renovo minha proximidade em oração a todos aqueles que perderam seus entes queridos nos ataques que atingiram escolas, hospitais e centros habitados.”

O papa disse estar muito preocupado com a situação no “amado” Líbano. Conforme destacou, o país está dilacerado pelos confrontos entre o Hezbollah e as Forças de Defesa de Israel (IDF).

Por fim, o pontífice apelou para um que se substitua o uso das armas pelo diálogo, “o único capaz de garantir a paz pela qual todos os povos anseiam.”

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