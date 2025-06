A- A+

O Papa Leão XIV pediu neste sábado ao Irã e a Israel "responsabilidade e razão" em um momento em que "a situação se deteriorou gravemente" entre os dois países.



A declaração ocorre em um momento de escalada nos ataques entre os dois países, que já deixaram ao menos três cidadãos israelenses mortos e 82 feridos somente na manhã deste sábado (no horário local) em decorrência de uma série de ataques efetuados pelo exército iraniano, em resposta aos bombardeios feitos pelo governo de Israel no Irã no início da madrugada de sexta (também horário local).



"Ninguém jamais deve ameaçar a existência do outro, e é dever de todos os países apoiar a causa da paz, trilhando caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos", disse ele durante uma audiência pública na Basílica de São Pedro. "O objetivo de construir um mundo mais seguro, livre da ameaça nuclear, deve ser perseguido por meio do encontro respeitoso e do diálogo sincero, para construir uma paz duradoura, baseada na justiça, na fraternidade e no bem comum", declarou.

Neste sábado, por meio da Operação Promessa Verdadeira 3, os militares de Teerã reagiram fortemente ao ataque israelense contra o território iraniano, que até o momento já vitimou 78 pessoas, incluindo altos oficiais militares, e feriu mais de 320 iranianos em diferentes regiões do país. Os ataques iranianos conseguiram furar a barreira Domo de Ferro, concebida como um sistema antimísseis criado pelo governo de Israel contra seus adversários no Oriente Médio.

A mídia persa noticiou que o Exército derrubou dois caças F-35 pertencentes a Israel, além de ter capturado uma piloto. Por sua vez, os israelenses não confirmam as baixas na frota aeronáutica. Já as Forças Armadas de Israel disseram que bombardearam o Aeroporto de Mehrabad, em Teerã, contudo o governo persa não cita problemas de logística até o momento.

No início da madrugada de sábado (no horário local), o Exército israelense solicitou à população que buscasse refúgio em abrigos protegidos após detectar os mísseis lançados pelo Irã em direção a Israel.

-- Há pouco tempo, sirenes soaram em várias áreas de Israel após a detecção de mísseis do Irã lançados contra o Estado de Israel. [A Força Aérea está] atuando para interceptar e atacar onde for necessário para eliminar a ameaça -- informou o Exército israelense no aplicativo Telegram às 4h40 locais (22h40 da sexta-feira em Brasília).

