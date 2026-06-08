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IGREJA CATÓLICA Papa Leão XIV pede uma resposta mundial ao "trágico drama migratório" Leão XIV também afirmou que "as armas podem impor um silêncio temporário, mas nunca poderão edificar uma paz autêntica e duradoura"

O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (8), em um discurso no Congresso dos Deputados em Madri, uma resposta mundial ao "trágico drama migratório", tema importante de sua visita à Espanha, que terminará nas Ilhas Canárias, uma das grandes portas de entrada da imigração na Europa.

"Nenhuma nação pode enfrentar sozinha um desafio desta magnitude. Por isso, é indispensável uma resposta coordenada, solidária e eficaz, capaz de garantir proteção, acolhida e oportunidades reais de integração", disse o pontífice diante dos parlamentares espanhóis.

O discurso de Leão XIV, que foi muito aplaudido pelos parlamentares ao final, com direito a gritos de "Viva o papa", teve como principal tema a dignidade do ser humano, com referências históricas aos juristas da Universidade de Salamanca, a Dom Quixote e a Miguel de Unamuno.

"Toda vida humana deve ser reconhecida e protegida de sua concepção até o seu ocaso natural" , afirmou. "Quando esta certeza se obscurece, os mais vulneráveis são as primeiras vítimas", acrescentou.

O sumo pontífice fez o apelo no momento em que o governo de esquerda do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez deseja incluir o direito ao aborto na Constituição, após aprovar uma lei de eutanásia em 2021.

Leão XIV também afirmou que "as armas podem impor um silêncio temporário, mas nunca poderão edificar uma paz autêntica e duradoura".

"Por isso, preocupa que, em diversos lugares do mundo, e também na Europa, volte a apresentar-se o rearmamento como resposta quase inevitável diante da fragilidade do cenário internacional", completou.

A visita do papa à Espanha, a primeira desde que foi eleito, começou no sábado e terminará na próxima sexta-feira.

Após uma primeira etapa em Madri, ele viajará na terça-feira a Barcelona e concluirá a visita com escalas em 'Gran Canaria' e Tenerife, duas das ilhas Canárias, onde se reunirá com imigrantes que viajaram da África em uma travessia perigosa feita em embarcações precárias.

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