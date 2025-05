A- A+

IGREJA CATÓLICA Papa Leão XIV reabre apartamento apostólico fechado desde a morte de Francisco; veja vídeo Durante seu pontificado, no entanto, Francisco optou por morar na Casa Santa Marta, em vez do Palácio Apostólico

O papa Leão XIV reabriu no último domingo, 11, os aposentos papais no Palácio Apostólico, removendo os selos colocados neles na noite de 21 de abril, após a morte do papa Francisco. Robert Prevost ainda não declarou onde irá morar.

A reabertura ocorreu na presença do camerlengo da Santa Igreja Romana, cardeal Kevin Joseph Farrell; do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin; do substituto para os Assuntos Gerais, dom Edgar Peña Parra; do secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais, dom Paul Richard Gallagher; e do regente da Casa Pontifícia, monsenhor Leonardo Sapienza.

Durante seu pontificado, no entanto, Francisco optou por morar na Casa Santa Marta, em vez do Palácio Apostólico - uma residência mais luxuosa e tradicional.

Prevost era próximo de Francisco, que o alçou em 2023 a um dos mais importantes cargos do Vaticano: o de prefeito do Dicastério para os Bispos, que aconselha o papa sobre a nomeação de líderes da igreja.

Além de prefeito dos bispos, Francisco o nomeou presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina, voltada ao estudo de questões referentes à vida e ao desenvolvimento da igreja na região.

Sinalizando uma continuidade ao papado de Francisco, em seu primeiro discurso após ser escolhido como papa na última quinta-feira, 8, o novo pontífice disse buscar "uma Igreja missionária, uma Igreja que constrói pontes, dialoga, sempre aberta para receber como esta praça com os braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, do diálogo e do amor".

Confira o momento da reabertura:

Ayer, 11 de mayo de 2025, el Santo Padre León XIV reabrió el apartamento papal del Palacio Apostólico, quitando los sellos colocados en la tarde del 21 de abril de 2025, después de la muerte del Papa Francisco. pic.twitter.com/7yyW5ds5D9 — News Vaticano (@news_vaticano) May 12, 2025

