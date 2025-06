Papa Leão XIV recebe Milei no Vaticano e ressalta luta contra a pobreza

A- A+

O papa Leão XIV recebeu neste sábado (7) o presidente argentino Javier Milei no Vaticano, um encontro em que destacou temas como “a luta contra a pobreza e o compromisso em favor da coesão social”, segundo a Santa Sé.

Milei está na Europa desde sexta-feira, uma viagem com escalas na Itália, Vaticano, Espanha e França. Na segunda-feira, ele viajará para Israel, de onde retornará na quinta-feira para Madri.

Neste sábado, o argentino foi recebido em audiência pelo papa Leão XIV no Palácio Apostólico do Vaticano, e depois pelo secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, e o subsecretário para as Relações com os Estados, Mirosław Wachowski, informado a Santa Sé.

“Durante as cordiais conversas mantidas na Secretaria de Estado, reiterou-se o apreço justo pelas sólidas relações bilaterais e a vontade de reforçá-las ainda mais”, afirmou o Vaticano em um breve comunicado.

“Foram abordadas questões de interesse comum, entre elas a evolução socioeconómica, a luta contra a pobreza e o compromisso a favor da coesão social”, acrescentou a Santa Sé, que também citou, sem revelar detalhes, que também foram debatidos “os conflitos em curso” e “a importância de um compromisso urgente em favor da paz”.

No vídeo disponibilizado pela Santa Sé, é possível ouvir o pontífice aceitação Milei com uma saudação em espanhol: "Muito bom dia, senhor presidente, bem-vindo".

Durante o encontro, o pontífice confirmou a Milei que visitará a Argentina, informou na rede social X o porta-voz da presidência argentina, Manuel Adorni.

Durante uma tradicional troca de presentes, o mandatário, um economista ultraliberal partidário de desregulamentar a economia ao máximo, declarou sua mensagem ideológica apresentando o agostiniano Leão XIV com um livro do economista austríaco Friedrich Hayek, "Arrogância Fatal - Os Erros do Socialismo".

Também ofereceu um poncho de vicunha produzido em Catamarca e alguns livros do economista espanhol Jesús Huerta de Soto, expoente da escola austríaca de Economia e uma referência para o presidente argentino.

Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos da história, foi missionário e bispo no Peru, país do qual possui a nacionalidade, e tem um grande interesse pela América Latina.

Ele foi criado cardeal pelo papa argentino Francisco, com quem Milei teve divergências antes de encenar uma reconciliação durante uma visita ao Vaticano em fevereiro de 2024.

Milei não compareceu à missa de início do pontificado de Leão XIV em 18 de maio no Vaticano, porque coincidiu com as eleições legislativas locais em Buenos Aires. O encontro deste sábado foi o primeiro entre os dois.

Na sexta-feira, o presidente ultraliberal argentino se reuniu em Roma com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. A visita foi ao cenário escolhido para a assinatura de um acordo da estatal argentina YPF com a empresa italiana ENI, com o objetivo de exportar gás natural liquefeito do país sul-americano.

