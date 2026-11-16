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Vaticano Papa Leão XIV se despede do Peru e encerra viagem de 12 dias pela América do Sul Antes de se despedir no Peru, pontífice passou pelo Uruguai e pela Argentina

O papa Leão XIV encerra, nesta segunda-feira (16), uma viagem de 12 dias à América do Sul - um retorno que dissipou dúvidas sobre sua recuperação de uma cirurgia de câncer e destacou as prioridades de justiça social que norteiam seu pontificado.

Leão saiu da residência do Vaticano em Lima para iniciar sua última manhã, visitando um lar de idosos que ele apoiou durante a pandemia de COVID-19. Em seguida, participou de uma grande missa em uma base aérea na capital peruana, que esperava reunir até 1 milhão de pessoas.

Dirigindo-se à multidão do lado de fora da residência, Leão agradeceu aos peruanos por tê-lo acompanhado durante sua viagem

"Tenham um bom dia, muito obrigado e até logo!", disse ele.

O pontífice, de 71 anos, passou pelo Uruguai, Argentina e Peru - um itinerário exigente que muitos duvidavam que ele conseguiria cumprir, apenas um mês após uma cirurgia pulmonar.

Dos altos Andes à sufocante Amazônia, Leão - nascido nos Estados Unidos - percorreu um continente onde viveu por quase duas décadas como missionário, chegando a obter a cidadania peruana.

Ao visitar lares de idosos e prisões, o líder dos 1,4 bilhão de católicos no mundo cobrou posicionamentos de líderes políticos, como o argentino Javier Milei, insistindo que o crescimento deve beneficiar a todos e defendendo os pobres, os idosos e as pessoas com deficiência.

O sucesso da viagem demonstrou a "força e determinação incríveis" de Leão - qualidades que muitos haviam subestimado -, afirmou Elise Ann Allen, especialista em assuntos do Vaticano e autora de uma biografia do pontífice, que nasceu em Chicago.

"Também estamos vendo o papa missionário de uma forma como nunca tínhamos visto antes", disse ela à AFP.

No Uruguai - um país próspero e secular -, o pontífice foi ao bairro mais perigoso da capital, Montevidéu, para chamar a atenção para as mortes de crianças envolvidas na violência ligada ao tráfico de drogas.

Ele pediu maior solidariedade com aqueles que sofrem e se sentem sozinhos, descreveu as altas taxas de suicídio no país como "dolorosas" e exigiu mais respeito às mulheres - um tema que reapareceu ao longo de toda a sua viagem.

Na Argentina, Leão reuniu mais de três milhões de pessoas em missas realizadas em Buenos Aires e na vizinha Luján - as maiores de seu pontificado até o momento.

Ele foi recebido por fiéis emocionados, que há muito esperavam - em vão - pelo retorno de seu antecessor argentino, o Papa Francisco. Sua imagem apareceu em alfajores e potes de doce de leite, enquanto os argentinos celebravam a visita histórica.

Mas foi o seu retorno ao Peru - especificamente às regiões onde serviu como bispo, sob o nome de Robert Francis Prevost - que representou o momento de maior carga emocional da viagem para o Papa.

Em Lima, três milhões de pessoas tomaram as ruas para dar-lhe as boas-vindas. Ele disse à multidão que aquelas terras o moldaram como pastor, afirmando: "Hoje compreendo o quanto desta terra permanece em mim e o quanto da minha própria história também pertence a vocês".

Do deserto escaldante aos Andes, multidões gritavam "O Papa é peruano", e velhos amigos o receberam como se estivesse voltando para casa.

Na Argentina e no Peru, ele se encontrou com vítimas de abusos cometidos por membros do clero, incluindo pessoas ligadas à outrora poderosa - e hoje dissolvida - sociedade católica Sodalitium Christianae Vitae.

No Peru, ele falou sobre a "dor" causada por abusos cometidos por membros do clero católico e afirmou que a Igreja precisa "reparar" os danos causados às vítimas, promovendo "uma cultura de prevenção e proteção".

Reencontro com as raízes

A etapa mais exigente fisicamente da viagem levou-o do deserto até a cidade de Cusco, situada em grande altitude - o coração do Império Inca -, seguindo depois para a bacia amazônica, de clima quente e úmido.

Em Pucallpa, ele alertou que a destruição ambiental ameaça tanto a floresta tropical quanto as populações que dela dependem, e denunciou o descaso inaceitável sofrido por muitas comunidades indígenas.

"O clamor da terra e o clamor dos pobres são inseparáveis", disse ele. "O sangue desses irmãos clama a Deus e exige justiça " O diagnóstico de câncer, recebido menos de 18 meses após o início de seu pontificado, abalou a Igreja Católica. Esta viagem - uma das mais extenuantes das últimas décadas - foi acompanhada de perto como um termômetro de como seu pontificado poderá ser afetado.

Como se respondesse aos céticos, o papa afirmou que nem a velhice nem a saúde debilitada poderiam "extinguir" seu zelo religioso. Segundo o biógrafo Allen, o retorno à América Latina permitiu que ele "reencontrasse as raízes de quem ele é". "Acredito que isso despertará algo nele." "Acho que estamos vendo começar um novo capítulo do pontificado do papa Leão", disse ela.

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