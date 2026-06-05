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IGREJA Papa Leão XIV vai inaugurar torre central da Sagrada Família na Espanha, obra prima de Gaudí Celebração ocorrerá em meio a visita do pontífice pela Espanha entre os dias 6 e 12 de junho.

O papa Leão XIV vai inaugurar a torre central da Sagrada Família, em Barcelona, Espanha, na próxima quarta-feira, dia 10. O evento está marcado para celebrar o centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, que projetou a igreja.

Leão XIII também vai celebrar uma missa vespertina na basílica. A celebração ocorrerá em meio a visita do pontífice pela Espanha entre os dias 6 e 12 de junho.

Leão XIV vai se encontrar com o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia Ele também presidirá uma vigília de oração com jovens, que relembrará a última vez que um papa visitou a Espanha: em 2011, quando Madri sediou a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Bento XVI.

Inauguração

A torre que será inaugurada elevou a Sagrada Família à sua altura máxima, 172,5 metros acima de Barcelona, mas a construção ainda está longe de estar concluída. Quando Bento XVI visitou a cidade em 2010, consagrou a basílica. Mas ainda haverá pendências relacionadas à obra quando Leão XIII visitar o país: Gaudí está em processo de canonização, o que não ocorrerá durante a viagem do papa.

A torre recém-concluída é a 14ª da basílica, e a igreja deverá contar com um total de 18 torres. Doze das torres concluídas até agora são dedicadas aos apóstolos, quatro aos evangelhos e uma à Virgem Maria, enquanto a Torre de Jesus é a torre central, encimada por uma cruz de quatro braços feita de vidro e cerâmica branca.

A construção da Sagrada Família começou em 1882 sob a direção do arquiteto Francisco de Paula del Villar. Menos de um ano depois, Gaudí assumiu o projeto e o reformulou completamente.

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