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Pontífice Papa Leão XIV visita presos na Argentina e incentiva que recomecem suas vidas Mais de 70 detentos e alguns familiares ouviram as palavras do pontífice no ginásio da prisão, adaptada com um pequeno palco com uma imagem religiosa para o discurso

O papa Leão XIV visitou nesta quarta-feira (11) um grupo de presos na penitenciária argentina de Devoto e os incentivou a reiniciar suas vidas após ouvir vários testemunhos.

"O ser humano não floresce apesar do limite, mas muitas vezes através do limite (...) Sei que este lugar, tanto em sua estrutura como em sua organização, nos revela a dureza do limite", disse o pontífice em seu último dia na Argentina.

"Imagino suas noites sem dormir, sentindo falta de seus entes queridos ou pensando naqueles a quem possam ter ferido", disse.

"Mas esta situação atual pela qual estão passando também é um momento particular para poder reiniciar suas vidas", acrescentou.

Mais de 70 detentos e alguns familiares ouviram as palavras do pontífice no ginásio da prisão, adaptada com um pequeno palco com uma imagem religiosa para o discurso.

A penitenciária, que abrigava quase 1.600 presos e será desativada em breve, ficou parcialmente vazia depois que o governo transferiu a maioria dos internos para outra prisão, poucas semanas antes da chegada do papa.

Desde o início da manhã, muitos moradores se posicionaram diante das barreiras de segurança instaladas ao redor da prisão, localizada em um bairro de classe média, para observar Leão XIV.

O local costumava receber a visita do arcebispo Jorge Bergoglio antes de sua eleição como papa Francisco em 2013. Ele celebrava missas de Natal, percorria o pavilhão de presos com HIV, lavava os pés de detentos e mantinha uma correspondência com alguns deles como parte de seu trabalho pastoral.

Depois de sua passagem pelo Uruguai, o papa Leão XIV encerra nesta quarta-feira sua visita à Argentina e embarca rumo ao Peru, onde viveu 20 anos como missionário e bispo.

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