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papa Papa Leão XIV visitará a França em setembro Leão XIV fará a primeira visita de Estado de um papa à França desde a viagem de Bento XVI em setembro de 2008

O papa Leão XIV fará uma visita de Estado à França de 25 a 28 de setembro, a primeira de um chefe da Igreja Católica ao país em 18 anos, anunciou o Vaticano neste sábado.

O papa americano visitará, entre outros lugares, a sede da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em Paris, segundo um comunicado oficial.

"Em resposta ao convite do chefe de Estado e das autoridades eclesiásticas do país, assim como ao convite do diretor-geral da Unesco, o Santo Padre Leão XIV fará uma viagem apostólica à França de 25 a 28 de setembro, durante a qual visitará a sede da organização", afirmou a Santa Sé.

Após a visita à Espanha em junho, a planejada viagem à França demonstra o interesse do atual pontífice pelos grandes países europeus de tradição católica, que seu antecessor, Francisco, pouco visitou por priorizar as "periferias".

Leão XIV fará assim a primeira visita de Estado de um papa à França desde a viagem de Bento XVI em setembro de 2008.

O argentino Francisco visitou a França em três ocasiões como papa, com passagens por Estrasburgo, Marselha e a ilha da Córsega. Mas não foram visitas de Estado.

Ele também não quis participar da reinauguração da catedral de Notre-Dame de Paris, no fim de 2024, cinco anos após os graves danos sofridos em um incêndio.

O anúncio da viagem acontece após o convite do presidente da Conferência Episcopal Francesa, o cardeal Jean-Marc Aveline. O presidente Emmanuel Macron reiterou o convite em sua recente visita ao Vaticano em abril.

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