Papa Leão XIV visitou colégios no Brasil quando era padre-geral dos agostinianos

Eleito papa nesta quinta-feira (8) Robert Francis Prevost visitou os colégios agostinianos Mendel e São José, ambos na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, em julho de 2013.

A visita do agora novo pontífice foi realizada no contexto da Jornada Mundial da Juventude daquele ano, realizada no Rio e marcada pela presença do papa Francisco. Como parte dos eventos pré-jornada, São Paulo organizou a recepção de religiosos de várias partes do mundo, incluindo Prevost.

À época, ele era o padre-geral dos agostinianos e visitou o Colégio Mendel durante a Semana Missionária, realizada entre 15 e 20 de julho. O evento reuniu cerca de 600 jovens de diferentes países, de acordo com a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência (SAEA), que administra as duas escolas.



Entre os registros, ele esteve com Eduardo Flauzino, diretor-geral dos Colégios da SAEA. Em uma passagem mais rápida, Prevost também visitou o colégio agostiniano São José, administrado pela mesma organização.

Passagem por Minas Gerais

Uma década antes, em 2004, o novo pontífice também visitou o Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte. Em postagem nas redes sociais, a escola relembrou por meio de fotos a passagem do então padre nas dependências da escola. Uma dessas visitas foi na comemoração de 70 anos do colégio, em 2004.

"Revivemos com emoção os registros da presença do papa Leão XIV em muitos momentos marcantes, incluindo o aniversário de 70 anos do Colégio Santo Agostinho e encontros com os nossos freis agostinianos", escreveu o perfil da escola na postagem.

Em coletiva de imprensa realizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesta quinta-feira, 8, Ricardo Hoepers, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, informou que Leão XIV visitara o Brasil também em 2012.

O bispo não tinha detalhes das viagens, mas citou que as passagens foram em Belo Horizonte e também na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

