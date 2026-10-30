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Pontífice Papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato dos EUA Confronto no início deste ano entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Santo Padre ocupou manchetes em todo o mundo

O papa Leão XIV votou nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, como "todas as vezes em que teve oportunidade", informou nesta sexta-feira (30) o serviço de imprensa do Vaticano em um comunicado.

"O papa Leão XIV exerceu seu direito de voto como cidadão dos Estados Unidos todas as vezes em que teve oportunidade" e, "em consonância com essa prática bem estabelecida de participação cívica, enviou sua cédula eleitoral por correio para Chicago", detalha o comunicado.

Um confronto no início deste ano entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Santo Padre ocupou manchetes em todo o mundo.

Leão XIV e Trump tiveram divergências após as críticas do pontífice à dura política de repressão à imigração nos Estados Unidos e à guerra contra o Irã.

Trump qualificou o papa como "fraco" diante do crime e "terrível" em política externa. O papa afirmou que "não tem medo" do presidente dos Estados Unidos.

As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos estão previstas para 3 de novembro.

Robert Francis Prevost, como se chamava antes de ser eleito Sumo Pontífice, passou quase duas décadas como missionário e depois como bispo no Peru. Ele tem cidadania americana e peruana.

"O Santo Padre também confirmou que, durante seus anos de residência no Peru, exerceu seu direito de voto todas as vezes em que preenchia os requisitos para fazê-lo", indicou o Vaticano.

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