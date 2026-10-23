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Pontífice Papa não vai participar do encontro de Assis na semana que vem Santo padre, de 71 anos, deixou no sábado (17) o hospital Gemelli, em Roma, após ter sido submetido na terça-feira anterior a uma cirurgia para retirar um tumor do pulmão direito

O papa Leão XIV não participará na próxima semana do encontro pela paz em Assis, seguindo a recomendação de seus médicos enquanto se recupera de uma cirurgia por um nódulo canceroso no pulmão, informou o Vaticano nesta sexta-feira (23).

"Com o objetivo de favorecer [sua] recuperação após a intervenção de cirurgia torácica à qual se submeteu na terça-feira da semana passada, e seguindo o conselho dos médicos, o papa Leão XIV não poderá estar presente em Assis em 27 de outubro, como estava previsto, para o encontro 'Paz desarmada e desarmante'", indicou a Santa Sé em uma nota.

O pontífice enviará uma "mensagem de proximidade aos organizadores, líderes e representantes das confissões e religiões cristãs, assim como aos convidados presentes" no encontro, organizado por ocasião do 40º aniversário da Jornada Mundial de Oração pela Paz, detalhou.

O santo padre, de 71 anos, deixou no sábado (17) o hospital Gemelli, em Roma, após ter sido submetido na terça-feira (13) anterior a uma cirurgia para retirar um tumor do pulmão direito.

Seus médicos declararam na quarta-feira que o pontífice não precisa de tratamento após o sucesso da operação, já que o câncer "estava localizado".

No domingo, ao término da oração do Angelus, o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo indicou que retomaria suas atividades "gradualmente".

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