Papa nomeia bispo Richard Moth para liderar Igreja Católica na Inglaterra

O papa Leão XIV nomeou o bispo Richard Moth para liderar a Igreja Católica da Inglaterra e do País de Gales, conferindo-lhe o título de arcebispo de Westminster, anunciou a instituição nesta sexta-feira (19).

Moth, de 67 anos, sucederá Vincent Nichols em 14 de fevereiro, que ocupava o cargo desde 2009 e havia sido criticado por sua atuação no tratamento de abusos sexuais na Igreja.

Estima-se que na Inglaterra e no País de Gales haja 3,8 milhões de católicos, sendo a segunda maior comunidade cristã do Reino Unido, depois do anglicanismo.

"Falamos de um ressurgimento silencioso", destacou Moth nesta sexta-feira, em referência aos relatórios de que o número de católicos no Reino Unido está aumentando.

"Diria que sou cautelosamente otimista", acrescentou a esse respeito, em uma coletiva de imprensa realizada na catedral de Westminster.

Richard Moth, que nasceu na Zâmbia em 1958 e cresceu em Kent (sudeste da Inglaterra), era bispo da diocese de Arundel e Brighton desde 2015. Também havia sido nomeado bispo das Forças Armadas em 2009 e está especialmente comprometido com a questão das prisões.

O papa havia anunciado, na quinta-feira (18), a nomeação de Ronald Hicks, um bispo sensível às questões migratórias, para substituir o conservador Timothy Dolan como arcebispo de Nova York.

O arcebispo em fim de mandato de Westminster, Vincent Nichols, de 80 anos, estimou que Moth trará à "diocese inúmeras qualidades e uma experiência episcopal considerável".

Nichols havia apresentado sua renúncia aos 75 anos, como de habitual entre os cardeais, mas o papa Francisco pediu que continuasse.

Vincent Nichols foi duramente criticado após a publicação em 2020 de um relatório sobre as agressões sexuais na Igreja católica.

O relatório acusava o cardeal de ter "colocado a reputação" da instituição acima dos casos de algumas vítimas.

Esta investigação independente também concluiu que a Igreja havia descumprido suas obrigações e até tomado medidas para proteger os supostos autores, transferindo-os para outras paróquias.

Entre as prioridades de Moth, contam-se a defesa dos marginalizados e excluídos, a atenção aos presos e a justiça social.

Quando foi questionado, nesta sexta-feira, sobre o atual debate em relação à imigração no Reino Unido, Moth destacou que continuará lembrando "que todos, independentemente de onde vêm, têm algo a contribuir".

