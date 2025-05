A- A+

IGREJA "Ninguém chega a ser papa sem ter uma originalidade própria", diz dom Paulo Jackson sobre Leão XIV Arcebispo de Olinda e Recife visitou a Folha de Pernambuco por ocasião do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado no próximo domingo (1º)

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, em entrevista à Rádio Folha 96,7 FM, nesta sexta-feira (30), falou sobre o início do pontificado do papa Leão XIV, novo líder da Igreja Católica, eleito em 8 de maio.

Para dom Paulo, o pontífice estadunidense-peruano tende a seguir em grande parte o legado do seu antecessor, o papa Francisco (1936-2025), mas deve imprimir a sua própria personalidade no papado.

"Obviamente ninguém chega a ser papa sem ter uma originalidade própria. Então estamos observando, esperando um pouquinho para ver por onde Leão XIV vai caminhar", disse o arcebispo.

A visita de dom Paulo Jackson à Folha de Pernambuco coincide com o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, instituído pelo papa Paulo VI em 1967 e vivenciado pela Igreja Católica no dia em que se celebra a festa litúrgica da Ascensão do Senhor.

Este ano, a data será celebrada no próximo domingo (1º), com o tema "Partilhai com mansidão a esperança que está em vossos corações", escolhido por Francisco, em uma denúncia do papa argentino contra a desinformação e a concentração do controle nas redes sociais.

Papa Leão XIV, em cerimônia no Vaticano | Foto: Simone Risoluti/Vatican Media/AFP

Ainda sobre o papado de Leão XIV, dom Paulo Jackson afirmou que é preciso esperar os próximos passos para que possa ser traçado um panorama mais claro de como será seu pontificado.

"Não temos ainda clareza sobre todas as suas posturas. Vamos esperar, por exemplo, a primeira encíclica que ele vai lançar. Quando virá? Sobre o que vai tratar? A partir daí a gente pode ter noção. Por enquanto, temos grandes slogans ou grandes manchetes: o nome que escolheu, o modo como se veste, as posturas iniciais, as palavras iniciais. Vamos esperar um pouquinho os documentos oficiais para ver mais por onde caminhará o papa Leão XIV", acrescentou o arcebispo.

O arcebispo lembrou que, no discurso inaugural, Leão XIV abordou quatro elementos fundamentais do pontificado de Francisco: paz, construção de pontes, igreja sinodal e igreja missionária.

Por fim, ao reforçar o papel do papa como instrumento de paz, especialmente pela sua experiência eclesial de décadas no Peru, onde fez trabalho pastoral junto a indígenas e pobres, dom Paulo Jackson ressaltou a importância da figura e da voz de Leão XIV junto aos avanços do uso da Inteligência Artificial (IA).

"Nesse universo de Inteligência Artificial, o papa Leão XIV certamente terá um papel e uma contribuição específica. (...) Essa vida toda dedicada aos pobres do Peru marcaram profundamente a vida, as convicções, as ideias do papa", pontuou.

