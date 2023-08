A- A+

Jornada Papa pede aos jovens que se conectem, mas com Deus e não com as redes sociais O Pontífice fez um alerta sobre "as ilusões do mundo virtual"

O Papa Francisco fez um alerta aos jovens sobre “as ilusões do mundo virtual” e das redes sociais, durante o primeiro grande encontro com os fiéis que vieram a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que reuniu cerca de 400 mil pessoas, segundo estimativas da imprensa local, em um parque no coração da capital portuguesa.

— Com efeito o teu nome é conhecido, aparece nas redes sociais, é processado por algoritmos que lhe associam gostos e preferências — disse o Pontífice aos milhares de peregrinos vindos de diversos países, de acordo com o jornal português Público, e seguiu alertando:

— Quantos lobos se escondem por trás de sorrisos de falsa bondade, dizendo que conhecem quem és, mas sem te querer bem, insinuando que creem em ti e prometendo que serás alguém, para depois te deixarem sozinho, quando já não lhes fores útil. São as ilusões do mundo virtual e devemos estar atentos para não nos deixarmos enganar.

O Papa argentino, que dividiu o palco com cantores e músicos portugueses, também voltou a lembrar que a Igreja está aberta a todos e defendeu que os jovens não tenham receio de ouvir o chamado de Deus.

— Deus chama-nos precisamente nos nossos medos, nos nossos fechamentos e solidões. Não chama aqueles que se sentem capazes, mas torna capazes aqueles que chama — afirmou, segundo o Público.

Ao terminar a fala, Francisco se despediu dos fiéis com um “Adeus” em espanhol. O Papa chegou ao Parque Eduardo VII no “Papamóvel”, cercado por todo o trajeto por uma multidão que aguardava desde cedo, sob sol forte, a chegada do Santo Padre.

— Essa é a primeira vez que vou ver o Papa Francisco e estou muito emocionada — disse a estudante venezuelana Fiorella Alizo.

A JMJ é o evento mundial criado em 1986 pelo Papa João Paulo II que realiza uma série de comemorações festivas, culturais e espirituais e reúne centenas de milhares de jovens de todos os continentes. A edição de Lisboa começou na terça-feira e conta com uma intensa programação que ainda inclui uma vigília marcada para sábado à noite e uma grande missa de encerramento no domingo, onde se espera um público que pode chegar a um milhão de pessoas, segundo os organizadores.

— É muito impressionante. É intenso. A atmosfera é incrível — disse o jovem francês Geoffroy Garcia-Benito, que estava entre os que esperaram no calor pela passagem do Pontífice.

Urgência dramática' do clima

Francisco chegou em Lisboa na quarta para uma visita de cinco dias. É a quarta vez que o pontífice participa do evento, embora sua saúde inspire preocupação. Hospitalizado três vezes desde 2021, o religioso argentino atualmente costuma se locomover em cadeira de rodas ou com o auxílio de uma bengala.

Mais cedo, na manhã desta quinta, Francisco esteve em um encontro com estudantes da Universidade Católica de Lisboa e relembrou aos jovens "a urgência dramática" do aquecimento global, além de defender o que chamou de uma "ecologia integral".

— Devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança da visão antropológica subjacente à economia e à política — afirmou.

Francisco voltou a defender o conceito de "ecologia integral", uma marca de seu pontificado desenvolvida na encíclica "Laudato Si" (2015), dedicada à defesa do meio ambiente, que vincula ecologia e justiça social, integrando estreitamente o ser humano com a natureza.

Antes, durante um encontro que não estava na agenda oficial, o Papa se reuniu com 15 peregrinos ucranianos dos quase 500 que viajaram a Lisboa para a JMJ, informou o Vaticano. Após o evento na Universidade Católica, o pontífice visitou Cascais, uma cidade histórica que fica 30 quilômetros ao oeste de Lisboa, onde se encontrou com jovens da rede internacional de ensino 'Scholas Occurrentes'.

Veja também

Folha Pet Gatinho viraliza por gostar de ir à praia; saiba como introduzir passeios para gatos