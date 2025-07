A- A+

oriente médio Papa pede fim imediato de 'barbárie' da guerra em Gaza Ataque do Exército israelense à única igreja católica na Faixa de Gaza deixou três mortos e vários feridos

O papa Leão XIV condenou neste domingo (20) a "barbárie" da guerra em Gaza e pediu o fim do "uso indiscriminado da força", poucos dias após um ataque israelense mortal a uma igreja católica no território.

"Mais uma vez, peço o fim imediato da barbárie da guerra e uma solução pacífica do conflito", disse o pontífice ao final da oração do Angelus.

"Infelizmente, este ato se soma aos contínuos ataques militares a civis e locais de culto em Gaza", destacou.

O ataque do Exército israelense à única igreja católica na Faixa de Gaza, na quinta-feira, deixou três mortos e vários feridos, incluindo o padre argentino Gabriel Romanelli.

Desde o início da guerra, em outubro de 2023, membros da comunidade católica buscaram refúgio na igreja, assim como cristãos ortodoxos.

Durante seu sermão, Leão XIV apelou à comunidade internacional para que "respeite o direito humanitário e a obrigação de proteger os civis", assim como a "proibição de punições coletivas, o uso indiscriminado da força e o deslocamento forçado de populações".

Um dia após o ataque, o papa recebeu um telefonema do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a quem "reafirmou a necessidade urgente de proteger os locais de culto e, acima de tudo, os fiéis e todas as pessoas na Palestina e em Israel", segundo um comunicado do Vaticano.

No mesmo dia, Netanyahu disse que "lamentava profundamente" o ataque e reconheceu o "erro", anunciando que Israel conduziria uma "investigação sobre este incidente".

Veja também