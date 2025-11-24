A- A+

pedido de libertação Papa pede libertação de estudantes e professores feitos reféns por sequestradores na Nigéria A Associação Cristã da Nigéria (CAN) informou que criminosos armados sequestraram um total de 315 estudantes e professores na sexta-feira, 21

O papa Leão XIV pediu no domingo, 23, a libertação das mais de 200 pessoas que ainda são mantidas reféns após serem sequestradas em uma escola católica na Nigéria, em um dos maiores sequestros da história do país.

"Tomei conhecimento com imensa tristeza dos sequestros de padres, fiéis e estudantes na Nigéria", afirmou.

A Associação Cristã da Nigéria (CAN) informou que criminosos armados sequestraram um total de 315 estudantes e professores na sexta-feira, 21, da Escola Católica Santa Maria, no oeste do país - poucos dias após um ataque semelhante em uma escola de ensino médio no estado de Kebbi, no noroeste da Nigéria, onde 25 meninas foram levadas.

Ainda de acordo com a CAN, 50 estudantes, com idades entre 10 e 18 anos, conseguiram escapar do cativeiro entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, 22. Ao todo, 253 crianças e adolescentes e 12 professores ainda estão sob poder dos sequestradores.

"Faço um apelo sincero pela libertação imediata dos reféns", disse o papa no domingo, expressando sua "profunda tristeza, especialmente pelos muitos jovens sequestrados e por suas famílias angustiadas".

"Rezemos por esses nossos irmãos e irmãs e para que as igrejas e escolas permaneçam sempre, em todos os lugares, espaços de segurança e de esperança", afirmou no final da oração do Angelus

Nenhum grupo reivindicou a autoria dos sequestros e as autoridades da Nigéria não divulgaram nenhuma atualização sobre os esforços de resgate. O local onde fica o cativeiro e como os estudantes que fugiram conseguiram voltar para casa também não foram informados.

A Nigéria ainda está marcada pelo sequestro, em 2014, de quase 300 meninas por rebeldes do Boko Haram em Chibok, no estado de Borno, no nordeste do país. Mais de uma década depois, algumas dessas meninas permanecem desaparecidas.

*Com informações de agências internacionais.

Veja também