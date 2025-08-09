A- A+

Papa Papa pede que dom Orani Tempesta permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos Pontífice manifestou gratidão pelo serviço do cardeal, que havia apresentado renúncia ao completar 75 anos

O Papa Leão XIV pediu que o Arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, permaneça à frente da Arquidiocese do Rio por mais dois anos, até a nomeação do seu sucessor. A audiência com o Pontífice foi realizada nessa quinta-feira (7).

O cardeal, ao completar 75 anos de idade, entregou sua renúncia ao Vaticano, conforme as normas do direito canônico. Leão XIV acolheu o pedido de renúncia, mas pediu que o arcebispo do Rio fique no cargo.

O papa manifestou reconhecimento e gratidão pelo serviço prestado por dom Orani ao longo destes anos e pediu que “continue ele conduzindo o povo de Deus com serenidade, generosidade e zelo pastoral”.

Decisão

O cardeal acolheu a decisão com “espírito de comunhão e renovado compromisso, convidando todo o clero, religiosos, religiosas e fiéis leigos a se unirem em oração e renovado ardor missionário, especialmente neste tempo de júbilo em que a Arquidiocese celebra seu jubileu de 450 anos”.

Nomeação Dom Orani João Tempesta foi designado cardeal pelo papa Francisco no consistório de 22 de fevereiro de 2014. A cerimônia de criação dos novos cardeais, incluindo Orani, ocorreu na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Nessa época, ele já era Arcebispo do Rio já era arcebispo desde 2009.

