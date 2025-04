A- A+

Papado Papa pop e progressista, Francisco gravou disco com rock progressivo Primeiro Sumo Pontífice a aparecer na capa de revista "Rolling Stone", Jorge Mario Bergoglio emprestou sua voz em 2015 ao álbum Wake up!" com canções pop e cânticos de inspiração religiosa

Leia também

• Argentinos lotam Catedral de Buenos Aires para se despedir de seu compatriota, o Papa Francisco

• Como Francisco transformou San Lorenzo em time do papa após 'milagre' na Libertadores

• Argentinos lamentam a morte do papa

Que o papa é pop, todo mundo já sabia. Falecido na madrugada desta segunda-feira (22), Francisco era considerado também um dos papas mais progressistas da história, e muitos hão de lembrar de suas falas em defesa da população LGBTQIA+ e de suas posições firmes contra o racismo, o machismo, a xenofobia e a escalada bélica. Mas um papa... progressivo? Sim, Francisco também foi esse Sumo Pontífice.

Em 2015, quando ainda tinha dois anos de papado, Jorge Mario Bergoglio emprestou sua voz ao álbum “Wake up!”, no qual uma série de canções pop e cânticos de inspiração religiosa embalavam sermões seus, em inglês, italiano, espanhol e até português.

E uma das faixas, “Wake up! Go! Go! Forward!” (a primeira a ser divulgada), uma fala em inglês, direcionada a uma plateia de sul-coreanos em 2014, foi usada em um rock progressivo que, em alguns momentos, lembra até Pink Floyd.

O disco com Francisco (o primeiro papa a ser capa da revista “Rolling Stone”, em 2014) surgiu como um projeto de Don Giulio Neroni, músico italiano que já havia colaborado com os dois papas anteriores.

A “Rolling Stone”, ele explicou: “Tentei ser fiel à linha pastoral e à personalidade do papa Francisco: o Papa do diálogo, das portas abertas, da hospitalidade.

A música contemporânea dialoga com a tradição cristã e os hinos sagrados”.

O autor de vários dos temas do disco (inclusive “Wake up! Go! Go! Forward!”) é Tony Pagliuca, que nos anos 1970 fez parte da banda italiana de rock progressivo Le Orme.

Durante seu pontificado, João Paulo II lançou alguns discos, a maioria deles com sermões nos países que visitou, mas também com algo bem próximo da new age, como é o caso do CD “Abbà Patter”, lançado pela Sony Classical em 1999 e que chegou ao 129º lugar nas listas de vendas nos Estados Unidos. Dez anos depois, seu sucessor, Bento XVI, respondeu com um disco de título similar (“Alma Mater”) e som mais ortodoxo. Papa do rock, só mesmo Francisco.

Nos Estados Unidos, “Wake up” chegou à 50ª posição na parada de álbuns de música cristã e ao quarto de álbuns de world music.

Veja também