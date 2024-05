Papa reafirma sua ''proximidade espiritual'' com o Irã após morte do presidente Raisi

O papa Francisco transmitiu seus pêsames ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, nesta segunda-feira (20), pela morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero.

"Confiando as almas dos falecidos à misericórdia do Todo Poderoso, e com as orações por aqueles que choram sua perda, especialmente suas famílias, transmito a garantia da proximidade espiritual à nação nesses momentos difíceis", disse o papa em um telegrama enviado a Khamenei.