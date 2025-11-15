A- A+

VATICANO Papa recebe estrelas do cinema, um "laboratório de esperança" Papa Leão XIV agradeceu ao cinema por ser "uma arte popular no sentido mais nobre, que nasce para todos e fala com todos", e

O papa Leão XIV recebeu neste sábado (15), no Vaticano, cerca de 200 profissionais do cinema, entre eles os atores Cate Blanchett, Viggo Mortensen e Monica Bellucci, e descreveu a sétima arte como um "laboratório de esperança".

O pontífice, de 70 anos, apertou a mão de todos os convidados no Palácio Apostólico, onde o diretor e roteirista americano Spike Lee lhe presenteou com uma camiseta do time de basquete New York Knicks. Entre os convidados estavam também os diretores italianos Dario Argento e Matteo Garrone.

Durante uma audiência, o papa agradeceu ao cinema por ser "uma arte popular no sentido mais nobre, que nasce para todos e fala com todos", e que sabe associar o entretenimento "com a narrativa da aventura e o espiritual do ser humano".

O cinema, insistiu, é "um laboratório de esperança, um lugar onde o homem pode voltar a olhar para si mesmo e para o seu destino".

Em seguida, o pontífice incentivou as instituições a continuarem apoiando a cultura e a sétima arte. "As estruturas culturais como os cinemas e teatros são os corações pulsantes de nossos territórios" e "contribuem para sua humanização", disse, em um discurso amplamente aplaudido.

"Uma das contribuições mais valiosas do cinema é precisamente ajudar o espectador a voltar a si mesmo, a olhar com novos olhos a complexidade de sua própria experiência, a voltar a ver o mundo como se fosse pela primeira vez e a redescobrir, nesse exercício, uma parte daquela esperança sem a qual nossa existência não está plena", afirmou.

Após a recepção, a atriz Cate Blanchett declarou aos jornalistas que as palavras do pontífice "foram extraordinárias".

"Quem dera que os ministros da Cultura de todo o mundo prestassem atenção a elas. Ele falou sobre compaixão e sobre se interessar pelos problemas do mundo", destacou.

Enfrentar "as feridas do mundo"

O Vaticano afirmou na quarta-feira que o convite ao mundo do cinema buscava explorar "as possibilidades que a criatividade artística oferece à missão da Igreja e à promoção dos valores humanos".

"Nossa época precisa de testemunhas de esperança, beleza e verdade: vocês, com seu trabalho artístico, podem ser essas testemunhas", declarou Leão XIV aos profissionais do cinema.

Não é a primeira vez que um papa celebra um evento assim. Em junho de 2024, seu antecessor, o papa Francisco, convidou ao Vaticano mais de 100 atores, entre eles Stephen Colbert, Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon.

Antes da cerimônia deste sábado, Leão XIV enumerou seus quatro filmes favoritos, a maioria deles focados na esperança: "A Felicidade Não Se Compra", de Frank Capra; "A Noviça Rebelde", de Robert Wise; "Gente Como a Gente", de Robert Redford, e "A Vida é Bela", de Roberto Benigni.

Durante o encontro, o Papa exortou seus convidados a confrontarem "as feridas do mundo".

"A violência, a pobreza, o exílio, a solidão, os vícios, as guerras esquecidas, pedem para ser vistas e contadas. O grande cinema não explora a dor: ele a acompanha, a investiga", disse ele, emocionado.

Veja também