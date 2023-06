Papa reconhece Irmã Lúcia como beata e "vidente de Fátima" fica a um milagre de se tornar santa

A- A+

A freira portuguesa Irmã Lúcia, conhecida como "vidente de Fátima" foi reconhecida como beata pelo Papa Francisco e, a partir de agora, está a um milagre de ser considerada santa. O Vaticano anunciou, nesta quinta-feira (22), que o argentino aprovou a publicação do decreto que reconhece as "virtudes heroicas" da religiosa.

Ser proclamada beata é a penúltima fase do processo que leva alguém a receber o título de santidade. Para que Lúcia chegue a esse patamar é necessário que mais um milagre seja atribuído à freira.

Em outubro do ano passado, foi entregue ao Vaticano um documento sobre as virtudes históricas de Lúcia, segundo informou o Jornal de Notícias. Os papéis foram analisados por nove teólogos, que emitiram parecer favorável.

"A causa ganha, assim, um novo impulso, esperando-se agora um milagre que, uma vez aprovado, levará à sua Beatificação e, um outro que levará à Canonização. Pedimos a todos os que se sentem tocados pela Luz de Jesus que se reflete na sua vida, que a ela recorram com fé e confiança a fim de Deus nos conceder o tão desejado milagre", divulgaram os responsáveis pelo processo da portuguesa em nota.

Para a beatificação, é necessária a aprovação de um milagre atribuído à intercessão da vidente de Fátima

Lúcia Rosa dos Santos, a Irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, morreu no dia 13 de fevereiro de 2005. À época, ela tinha 97 anos de idade. O processo para torná-la santa teve início três anos depois, em 2008.

