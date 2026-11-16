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Mundo Papa retorna a Roma para continuar sua 'missão' Durante sua visita à América do Sul, o líder do 1,4 bilhão de católicos do mundo fez discursos contundentes, pressionou líderes políticos e falou em defesa dos pobres, dos idosos e das pessoas com deficiência

O papa Leão XIV retornou a Roma, após celebrar uma grande missa em Lima, que marcou a sua despedida de uma visita emotiva à América do Sul, na qual a justiça social ganhou destaque como prioridade do seu pontificado.

O pontífice, 71, percorreu por 12 dias o Uruguai, a Argentina e o Peru, com uma agenda cheia, que muitos duvidavam que ele conseguiria cumprir um mês após ser submetido a uma cirurgia de câncer.

No último dia de sua viagem, o papa visitou um lar de idosos na cidade portuária de Callao. Depois, dirigiu-se à base aérea Las Palmas, na capital peruana, onde celebrou uma missa para 1,5 milhão de pessoas, segundo o Vaticano.

Um bracelete de devoção católica atirado pelo público acertou o olho de Leão XIV quando ele chegava de papamóvel. O incidente não alterou o tom de seu discurso, nem o seu humor.

"Minha viagem termina, mas o tempo da missão continua", disse Robert Prevost em sua homilia em Lima, capital peruana de 10 milhões de habitantes, sob um forte calor.

O professor Hugo Dávila, 54, assistiu à cerimônia ao lado de sua mulher. "Ele se tornou peruano. Quando for embora, vai fazer falta como o compatriota que é", disse à AFP.

"Esperamos que volte, mas tem uma missão no mundo", declarou Marylin Nieves, de 42 anos, que aguardou o papa desde a madrugada.

"Quero assegurarlhes que os levarei sempre comigo. Sim, o povo peruano também é meu povo!", exclamou o santo padre em forma de despedida do país que dias antes chamou de "minha pátria", arrancando aplausos do público.

Leão XIV chegou ao Peru na última quarta-feira e foi recebido por cerca de 3 milhões de fiéis nas ruas de Lima, um terço da população da capital.

Multidões

Durante sua visita à América do Sul, o líder do 1,4 bilhão de católicos do mundo fez discursos contundentes, pressionou líderes políticos e falou em defesa dos pobres, dos idosos e das pessoas com deficiência.

Ter conseguido fazer a viagem demonstrou a "incrível fortaleza e determinação" do papa, a quem as pessoas tinham "subestimado" em grande medida, disse a especialista em Vaticano Elise Ann Allen, que escreveu uma biografia sobre Robert Prevost.

"Também estamos vendo o papa missionário como nunca o tínhamos visto antes", disse à AFP.

No Uruguai, país mais desenvolvido da região, o pontífice se aventurou no bairro mais perigoso de Montevidéu para chamar a atenção para as mortes de crianças vítimas da violência do narcotráfico, e condenou a violência contra as mulheres.

Na Argentina, o papa atraiu um total de 6 milhões de pessoas às missas. As cerimônias em Buenos Aires e Luján, com mais de 2,5 milhões de fiéis cada, se tornaram as maiores de seu pontificado até o momento.

Dos Andes à Amazônia

Para o papa, o momento mais emocionante da viagem foi sua volta ao Peru e às áreas onde atuou como bispo Robert Francis Prevost. "Volto à minha pátria", declarou, em seu primeiro discurso.

Do deserto abrasador aos Andes, multidões repetiram em coro "O papa é peruano", e velhos amigos lhe deram as boas-vindas em casa.

Assim como na Argentina, o sumo pontífice se reuniu com vítimas de abusos cometidos por membros do clero, entre elas algumas vinculadas à dissolvida sociedade católica Sodalitium Christianae Vitae. E pediu respostas com "reparação".

A parte fisicamente mais exigente da viagem o levou em um mesmo dia do deserto de Chiclayo à altitude de Cusco, coração do Império Inca, e depois para a quente e úmida bacia amazônica.

Em Pucallpa, Leão XIV disse que a destruição do meio ambiente ameaçava tanto a floresta tropical quanto as pessoas que dela dependem, e denunciou o abandono inaceitável que muitas comunidades indígenas sofrem.

"O grito da terra e o grito dos pobres se erguem conjuntamente", disse. "O sangue destes irmãos clama a Deus e pede justiça aos homens", acrescentou.

O diagnóstico de câncer recebido pelo papa menos de 18 meses após iniciar seu pontificado sacudiu a Igreja Católica.

Como se respondesse aos céticos, Leão XIV disse que nem a velhice, nem os problemas de saúde podiam frear seu ímpeto religioso.

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