Papa reza pelas vítimas do ataque 'covarde' na Rússia

A- A+

O Papa Francisco rezou neste domingo pelas vítimas do ataque em Moscou que deixou pelo menos 133 pessoas mortas após a missa de Domingo de Ramos no Vaticano e denunciou um ataque "covarde".

— Rezo pelas vítimas do ataque covarde de ontem à noite em Moscou — disse o Papa argentino de 87 anos, que rezou para que Deus desse conforto às famílias.

O pontífice chamou o massacre de sexta-feira em uma casa de shows nos arredores de Moscou, que foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI), de "atos desumanos".

Francisco presidiu a missa do Domingo de Ramos, que abre as intensas atividades da Semana Santa, diante de uma multidão de cerca de 25 mil fiéis. O Papa, que tem uma saúde frágil, falou com voz fraca e vacilante e não fez a homilia como planejado, embora parecesse bem disposto e sorridente.

O jesuíta argentino sofre de vários problemas de saúde, passou por uma cirurgia abdominal em 2023, tem problemas crônicos no joelho e sofreu várias infecções respiratórias nos últimos meses.

No ano passado, Francisco esteve ausente pela primeira vez da tradicional Via Sacra na Sexta-Feira Santa, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica, porque estava convalescendo após ser internado no hospital e o clima estava excepcionalmente frio.

Veja também

caso marielle Operação ajuda a entender relação entre crime e política, diz Freixo